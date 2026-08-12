Nach einer Kollision zwischen zwei Autos in Erlen TG mussten am Dienstag zwei Autofahrer sowie eine Beifahrerin ins Spital gebracht werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftiger Unfall in Erlen TG: Frontalcrash zweier Autos auf Hauptstrasse

69-Jähriger eingeklemmt, drei Verletzte ins Spital gebracht

Sachschaden mehrere Zehntausend Franken, Strasse gesperrt für Unfallaufnahme

Janine Enderli Redaktorin News

Heftiger Unfall in Erlen TG: Gegen 15.30 Uhr am Dienstag war ein 34-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Eppishausen TG unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet sein Fahrzeug kurz nach einer Verzweigung in einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die andere Strassenseite und kollidierte frontal mit dem Auto eines 69-Jährigen, der in die Gegenrichtung fuhr.

Dieser wurde durch den Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Drei Personen im Spital

Die beiden Autofahrer wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Die 84-jährige Beifahrerin des entgegenfahrenden Autos wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die drei Personen ins Spital.

Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.

Die Hauptstrasse war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zur Strassenrettung und Umleitung des Verkehrs standen die Feuerwehren Amriswil und Erlen im Einsatz.