Bei einer Kollision mit einem Auto wurde am Mittwochmorgen in Mettlen ein Töfffahrer tödlich verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war um cirka 7 Uhr ein 62-jähriger Töfffahrer auf der Märwilerstrasse in Richtung Märwil TG unterwegs. Nach einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 28-jährigen Italieners. Dieses kollidierte in der Folge mit zwei Autos, die ebenfalls in Richtung Märwil unterwegs waren.

Der 62-jährige Schweizer wurde beim Unfall tödlich verletzt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben körperlich unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Polizei sucht nach Zeugen

Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste der Strassenabschnitt für mehrere Stunden durch die Feuerwehr Bussnang gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.