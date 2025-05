Der ehemalige Marketingleiter der Forster Swiss Home AG in Arbon TG wurde angegriffen und niedergeschlagen. Der Vorfall geschah am Dienstagabend, kurz bevor das Unternehmen seine Zahlungsunfähigkeit überwunden hatte. Die Polizei bestätigt den Einsatz und ermittelt.

1/7 Viktor M.s Auge wurde beim Angriff in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Sandro Zulian

Darum gehts Ehemaliger Forster-Marketingleiter wurde in seinem Haus angegriffen

Angreifer beschuldigte Opfer für unbezahlte Rechnungen von Forster

135 Angestellte warteten auf ihren April-Lohn bei Forster Swiss Home AG Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandro Zulian Reporter News

Am Mittwochnachmittag kam endlich die erlösende Nachricht für die Belegschaft der Forster Swiss Home AG aus Arbon TG. Die Löhne werden ausbezahlt, man habe sich mit dem Investor einigen können. Zuletzt warteten 135 Angestellte auf ihren April-Lohn. Das Unternehmen war nicht flüssig, es gab Streik, Unsicherheiten und ein grosses mediales Getöse.

Praktisch zeitgleich erreicht Blick aber eine beunruhigende Neuigkeit: Ein ehemaliger Kadermann des Küchenbauers wurde am Dienstagabend niedergeschlagen! Aus Angst vor weiteren Repressalien möchte Viktor M.* seinen richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung sehen. Er war bis Ende 2024 Marketingleiter beim bis vor kurzem zahlungsunfähigen Küchenbauer aus dem Thurgau.

«Er kam direkt mit den Fäusten ins Haus»

Am Dienstagabend um kurz vor 20.30 Uhr klingelte es bei ihm zu Hause in der Nähe von Arbon TG. «Ich dachte, es sei vielleicht einer meiner Nachbarn, also drückte ich auf.» Plötzlich klopft es an seiner Haustüre. M. öffnet und sieht sich einem Schwall von Fäusten gegenüber!

«Es gab keinen verbalen Kontakt. Der Mann kam direkt mit den Fäusten ins Haus», sagt der ehemalige Forster-Marketingleiter. Gefasst erzählt er, was dann geschah. «Er schrie: ‹Forster hat die Rechnungen nicht bezahlt! Du bist schuld! Du bist von der Geschäftsleitung!›» Kurz: «Der Angreifer verprügelte mich wegen des Lohnstopps.»

Viktor M. wird zu Boden geschleudert und weiss im ersten Moment nicht, wie ihm geschieht. Mit Mühe und Not schafft er es, den Angreifer wieder ins Treppenhaus hinauszuschieben, die Türe zu schliessen und zu verriegeln.

«Er war wie in einem Wahn»

Nach dem Angriff poltert der Angreifer wie wild weiter gegen die Türe und das Sichtfenster nebenan. «Der ganze Eingangsbereich wackelte von der Wucht. Er war wie in einem Wahn», sagt M. Dann zieht der Angreifer endlich ab. Der ganze Angriff dauerte nur wenige Minuten. Viktor M. schafft es noch, aus seinem Küchenfenster ein Foto des flüchtenden Mannes zu machen.

Beim Angriff wird M. verletzt. Seine Schulter schmerzt noch immer, unterhalb seines linken Auges ist ein Bluterguss zu sehen. «Ich weiss nicht mehr, ob das von der Türe oder von einer Faust war.»

Polizei bestätigt Einsatz

Kurz darauf ruft M. die Polizei und begibt sich mithilfe seiner Nachbarn in die Notaufnahme nach Münsterlingen TG. Am Mittwochmorgen erstattet er Anzeige gegen den Mann, den er kennt. Denn sein Angreifer wollte vor einem Jahr mit der Forster Swiss Home arbeiten. Unter anderem wegen der schon damals unsicheren wirtschaftlichen Lage des Küchenbauers sei das aber nicht geschehen, so Viktor M.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt einen Einsatz am Dienstagabend im Zusammenhang mit dem Angriff. Mediensprecher Miguel Lopez sagt gegenüber Blick: «Eine Anzeige wurde erstattet, die Abklärungen laufen.» Aus polizei- und ermittlungstaktischen Gründen erteile die Kantonspolizei Thurgau keine weiteren Auskünfte.

*Name geändert