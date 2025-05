Thurgauer Küchenbauer bezahlt April-Löhne jetzt doch

1/5 Die Angestellten von Forster in Arbon TG warteten lange auf ihren April-Zahltag. Foto: Robin Wegmüller

Darum gehts Forster Swiss Home zahlt April-Löhne aus, Zukunft bleibt ungewiss

Zuger Investor Odin Factoring einigt sich nach monatelangen Verhandlungen

135 Angestellte warteten tagelang verzweifelt auf ihren Lohn

Die Situation beim Thurgauer Küchenbauer Forster Swiss Home war tagelang extrem angespannt. 135 Angestellten warteten verzweifelt auf ihren April-Lohn. Mehrere Tage lang wurden sie von der Geschäftsleitung hingehalten – und immer wieder vertröstet. Jetzt der Durchbruch: Die April-Löhne seien ausbezahlt worden, meldet das «St. Galler Tagblatt».

Das deckt sich mit Informationen von dieser Zeitung. Demnach soll es mit dem Zuger Investor Odin Factoring am Mittwochmorgen doch noch eine Einigung gegeben haben – nach monatelangen Verhandlungen und einem Hin und Her diese Woche. Die Zukunft der Firma ist damit aber noch nicht gerettet. Die Lage bleibt angespannt, heisst es aus dem Umfeld von Forster.

Was ist passiert?

Der Stein kam Ende April ins Rollen. Die Mitarbeitenden von Forster erfuhren, dass ihre Löhne nicht wie vorgesehen ausbezahlt wurden. Als Grund nannte das Unternehmen einen Wechsel des Finanzpartners, der sich «aus formellen Gründen» verzögern würde. In den darauffolgenden Tagen wurden die Angestellten mehrfach hingehalten – konkrete Antworten blieben aus.

Am Montag dann der ultimative Schlag: «Der angedachte, neue Finanzpartner, der die April-Löhne in den letzten Tagen hätte zahlen sollen, hat sich wider Erwarten kurzfristig zurückgezogen», hiess es in einem internen Schreiben der Geschäftsleitung, das Blick vorliegt. «Diese Nachricht überrascht uns alle.» Für 135 Mitarbeitende rückte der April-Lohn in weite Ferne.

Krisensitzung war nötig

Am Dienstmorgen nahm das Lohn-Puff eine überraschende Wendung. «Der Finanzpartner hat signalisiert, dass er uns trotzdem zur Seite stehen will», erklärte CEO Andreas Sandmann gegenüber Blick. Er bestätigt, dass es sich dabei um die Odin Factory aus Baar ZG handelt.

Gleichentags beriet der Verwaltungsrat rund um Sandmann und Verwaltungsratspräsident Max Müller in einer Krisensitzung am Nachmittag über die Zukunft von Forster. Am Abend hiess es: «Die Auszahlung der geschuldeten Löhne verzögert sich, trotz höchster Dringlichkeit, nach wie vor». Nun wenige Stunden später das vorläufige Happy-End.