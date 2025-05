1/7 Die Angestellten von Forster in Arbon TG warten noch immer auf ihren April-Zahltag. Foto: Facebook

Darum gehts Thurgauer Küchenbauer Forster in Krise: Investor abgesprungen, Löhne unbezahlt

Geschäftsleitung berät über Zukunft, Angestellte erwägen Arbeitsniederlegung

135 Mitarbeiter warten auf April-Lohn, neun Küchenstudios im Land

Die Lage beim Thurgauer Küchenbauer Forster aus Arbon TG spitzt sich dramatisch zu. 135 Angestellte warten noch immer verzweifelt auf ihren April-Lohn. Sie wurden von der Geschäftsleitung in den vergangenen Tagen immer wieder vertröstet. Gestern Abend dann die Hiobsbotschaft aus heiterem Himmel: Der Investor ist abgesprungen!

«Der angedachte, neue Finanzpartner, der die April-Löhne in den letzten Tagen hätte zahlen sollen, hat sich wider Erwarten kurzfristig zurückgezogen», heisst es in einem internen Schreiben der Geschäftsleitung, das Blick vorliegt. «Diese Nachricht überrascht uns alle.» Im Schreiben steht weiter: «Die ausstehenden April-Löhne wurden bis dato nicht überwiesen.» Nicht einmal die Familienzulagen wurden bezahlt.

Droht jetzt gar ein Streik?

Der Baum brennt am Bodensee. Blick weiss aus dem Umfeld des Unternehmens, dass sich der Verwaltungsrat rund um CEO Andreas Sandmann in diesen Stunden über die Zukunft von Forster berät. Die Stimmung unter den Angestellten ist mies. «Ich denke, dass die Monteure jetzt die Arbeit niederlegen», sagt eine Informantin. «Wir glauben der Geschäftsleitung nichts mehr, die machen seit Wochen leere Versprechungen.» Wer der mysteriöse Investor ist, der nun kalte Füsse bekommen hat, wissen die Angestellten nicht.

Die 135 Mitarbeitenden fordern in einem offenen Brief, dass sich nun die Behörden einschalten und helfen, dass die Löhne endlich ausbezahlt werden. Blick fragt beim Konkursamt Thurgau in Frauenfeld TG nach. Dort heisst es, dass man «in keiner Weise in dieser Angelegenheit tätig» sei. Ein Konkursverfahren sei nicht hängig.

Angestellte werden vertröstet

Forster vertröstet die Angestellten derweil weiter. «Wir entschuldigen uns nochmals bei unseren Mitarbeitenden für die allseits unerwarteten Vorkommnisse der letzten Tage», heisst es in der internen Information. Und: «Es besteht keine Frage, dass die Löhne geschuldet und diese schnellstmöglich zu bezahlen sind.» Ob das mehr als die üblichen Durchhalteparolen sind, wird sich in den nächsten Stunden zeigen.

Die Forster Swiss Home AG ist bekannt für ihre hochwertigen Stahlküchen, betreibt neun Küchenstudios im Land.