Ostschweizer Persönlichkeit Edgar Oehler ist verstorben

Die Ostschweiz verliert eine prägende Figur. Der Unternehmer und frühere CVP-Nationalrat Edgar Oehler (†83) ist laut einem Bericht in der Nacht auf Donnerstag gestorben.

Edgar Oehler führte über viele Jahre die AFG Arbonia-Forster-Gruppe.

In der Ostschweiz trauert man um den Tod einer Persönlichkeit aus Wirtschaft und Politik. Edgar Oehler ist in der Nacht auf Donnerstag verstorben, wie das «Tagblatt» unter Berufung auf eine dem Unternehmer nahestehende Person berichtet. Am 2. März hatte Oehler noch seinen 83. Geburtstag begangen.

+++ Update folgt +++