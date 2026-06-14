Darum gehts
- Grosseinsatz am 24-Stunden-Flohmarkt in Kreuzlingen TG und Konstanz (D)
- Hafenareal evakuiert, Polizei meldet keine konkrete Gefahr für Bevölkerung
- Kantonspolizei Thurgau und Polizeipräsidium Konstanz arbeiten eng zusammen
Seit den frühen Morgenstunden läuft ein Grosseinsatz wegen einer unklaren Bedrohungslage auf dem 24-Stunden-Flohmarkt von Kreuzlingen TG und Konstanz (D). Das Gelände im Bereich Hafenareal wurde evakuiert und ist derzeit gesperrt. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.
Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Die Kantonspolizei Thurgau stehe in engem Austausch mit dem Polizeipräsidium Konstanz, heisst es weiter in der Medienmitteilung.
Bevölkerung soll sich von Einsatzbereich fernhalten
Das Polizeipräsidium Konstanz teilt ferner mit, dass auch der Bahnhof der deutschen Stadt gesperrt sei. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich zu meiden.
Der Flohmarkt findet auf deutscher und Schweizer Seite statt, in Kreuzlingen an der Seestrasse, in Konstanz in Klein Venedig. Die Veranstaltung sollte bis 15 Uhr gehen.