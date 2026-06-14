Grosseinsatz am 24-Stunden-Flohmarkt in Kreuzlingen TG und Konstanz (D): Wegen einer unklaren Bedrohungslage wurde das Hafenareal am frühen Morgen evakuiert. Laut Polizei besteht keine akute Gefahr für die Bevölkerung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosseinsatz am 24-Stunden-Flohmarkt in Kreuzlingen TG und Konstanz (D)

Hafenareal evakuiert, Polizei meldet keine konkrete Gefahr für Bevölkerung

Kantonspolizei Thurgau und Polizeipräsidium Konstanz arbeiten eng zusammen

Marian Nadler Redaktor News

Seit den frühen Morgenstunden läuft ein Grosseinsatz wegen einer unklaren Bedrohungslage auf dem 24-Stunden-Flohmarkt von Kreuzlingen TG und Konstanz (D). Das Gelände im Bereich Hafenareal wurde evakuiert und ist derzeit gesperrt. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Die Kantonspolizei Thurgau stehe in engem Austausch mit dem Polizeipräsidium Konstanz, heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Bevölkerung soll sich von Einsatzbereich fernhalten

Das Polizeipräsidium Konstanz teilt ferner mit, dass auch der Bahnhof der deutschen Stadt gesperrt sei. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich zu meiden.

Der Flohmarkt findet auf deutscher und Schweizer Seite statt, in Kreuzlingen an der Seestrasse, in Konstanz in Klein Venedig. Die Veranstaltung sollte bis 15 Uhr gehen.