In Gossau SG gab ein junger Mann Gas, als ihn die Polizei anhalten wollte. Die Flucht endete in Andwil an einer Hausfassade: Der Mann kam schwer verletzt ins Spital, das Haus ist unbewohnbar.

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.35 Uhr, wollte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen in Gossau einen Autofahrer kontrollieren. Der Autofahrer dachte jedoch nicht daran, anzuhalten, stattdessen flüchtete er und beging dabei verschiedene Verkehrsdelikte. Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Mann in Richtung Andwil.

Auf Höhe der Dorfgarage Andwil touchierte der Mann den rechten Randstein und verlor die Kontrolle über sein Auto. Das Auto überquerte beide Fahrbahnen, durchbrach eine Hecke und prallte frontal gegen eine Hausfassade, wo es zum Stillstand kam. Der 21-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt, konnte das Auto jedoch selbständig verlassen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschliessend ins Spital. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Statiker begutachtet Gebäude

«Durch die Kollision des Autos wurde das Haus schwer in Mittleidenschaft gezogen und ist einsturzgefährdet», teilt die Kantonspolizei darin mit. Für die Bergung des Autos musste das Haus deshalb zuerst durch die örtliche Feuerwehr abgestützt und von einem Statiker begutachtet werden. Auch das Kantonale Einsatzelement St.Gallen unterstützte die Bergung und Absicherung vor Ort. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohner hat die Gemeinde Andwil eine Notunterkunft organisiert.

Für die aufgebotene Feuerwehr des Sicherheitsverbunds Region Gossau präsentierte sich eine aussergewöhnlich komplexe Situation. Durch die Wucht des Aufpralls waren wichtige tragende Elemente des Wohnhauses beschädigt worden. Um die Stabilität des Gebäudes und die Sicherheit der Einsatzkräfte beurteilen zu können, musste zunächst ein Statiker aufgeboten werden. Wie Pascal Terziyan, Kommandant des Sicherheitsverbunds Region Gossau, gegenüber BRK News erklärte, entschied die Einsatzleitung nach der Beurteilung durch den Statiker, das beschädigte Gebäude mit speziellen Stützen zu sichern. Dabei konnte die Feuerwehr auf Angehörige zurückgreifen, die beruflich im Baugewerbe tätig sind, darunter Holzbauingenieure und Zimmerleute.

Junger Mann ist Führerausweis los

Eine besondere Herausforderung stellte die Bergung des Unfallfahrzeugs dar. Weil der Mercedes im Gebäude verkeilt war, konnte er nicht einfach herausgezogen werden. Dadurch hätte sich der Gebäudeschaden weiter vergrössern und die Stabilität des Hauses zusätzlich verschlechtern können. Die Feuerwehr löste deshalb zusätzlich die Alarmstufe Strassenrettung aus. Mit schwerem Rettungsgerät musste der Mercedes teilweise zerlegt werden. Insbesondere galt es, das Fahrzeugdach abzutrennen, um die Abmessungen des Autos zu reduzieren und eine möglichst sichere Bergung durch ein Abschleppunternehmen zu ermöglichen.

Insgesamt standen rund 20 Angehörige der Feuerwehr sowie zwei Angehörige des Kantonalen Ersteinsatzelements St. Gallen im Einsatz. Vor Ort befanden sich unter anderem ein Kommandowagen, ein Rüstwagen sowie ein Tanklöschfahrzeug des Sicherheitsverbunds Region Gossau. Kurz vor 9 Uhr konnte das Unfallfahrzeug schliesslich aus dem Gebäude geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beim 21-jährigen Mann wurde die Entnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen.

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