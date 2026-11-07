Nach einem Unfall nahe Härkingen SO stand am Samstagmorgen ein Auto in Flammen. Warum sich der Wagen überschlug, ist noch unklar. Der Lenker wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Darum gehts Bei Härkingen SO brannte am Samstagmorgen ein Auto

Der Wagen überschlug sich, die Ursache ist noch unklar

Der Lenker wurde leicht verletzt

Mehrere Leserreporter melden sich am Samstagmorgen bei Blick. Der Grund: Bei der Autobahnverzweigung A1/A2 bei Härkingen SO brennt ein Auto. Aufnahmen von Leserreportern zeigen ein schwarzes Auto, das sich im Verlauf des Unfalls überschlagen hat. Flammen lodern aus dem vorderen Teil des Wagens. Auf einem Video ist auch ein Knall zu hören.

Die Kantonspolizei Solothurn hat Kenntnis von dem Unfall, wie Mediensprecher Bruno Gribi auf Anfrage erklärt. Eine entsprechende Meldung ging um 8.21 Uhr ein. Feuerwehr und mehrere Polizeipatrouillen seien auf dem Weg zur Unfallstelle. «Der Lenker wurde leicht verletzt und befindet sich ausserhalb des Autos. Für seine Versorgung wurde eine Ambulanz aufgeboten», ergänzt Gribi. Im Laufe des Tages sollen weitere Informationen zum Unfallhergang via Communiqué bekannt gegeben werden.

+++ Update folgt. +++