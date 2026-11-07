Töff-Fahrer flüchtet auf der A2 vor der Polizei und kracht gegen Betonmauer

Ein junger Töff-Fahrer haute am Freitagabend auf der A2 bei Pratteln vor einer Polizeikontrolle ab. Die Flucht endete mit einem schweren Unfall. Die Polizei sucht nun Personen, die das Ganze beobachtet haben.

Darum gehts Am Freitagabend floh ein Töff-Fahrer (22) vor Kontrolle

Er prallte gegen Mittelleitplanke und Betonmauer

Er wurde schwer verletzt, die Baselbieter Polizei sucht Zeugen

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend hielt ein Töff-Fahrer nicht für eine Polizeikontrolle an. Auf der Flucht baute der junge Mann (22) einen Unfall und wurde schwer verletzt. Die Kantonspolizei Basel-Landschaft sucht Zeugen.

Eine Patrouille hatte den Mann auf der Autobahn A2 in Pratteln kontrollieren wollen. Er war in Richtung Bern/Luzern unterwegs. Der Mann dachte jedoch nicht daran, anzuhalten, sondern fuhr einfach weiter.

Kantonspolizei Basel-Landschaft sucht Zeugen

Was passierte dann? «In einer leichten Rechtskurve, kurz vor dem Rastplatz Mühlematt, verlor der Motorradlenker die Herrschaft über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte das Motorrad mehrfach mit der Mittelleitplanke sowie mit der angrenzenden Betonmauer auf der rechten Fahrbahnseite und kam schliesslich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand», schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.

Er wurde beim Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Während seiner Flucht beging der Motorradlenker unter anderem mehrere grobe Verkehrsübertretungen. Die Polizei Basel-Landschaft sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Lenkers gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft unter der Telefonnummer 061 553 35 35 entgegen.