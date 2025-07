Unbekannte haben in Gossau SG 14 Faustfeuerwaffen gestohlen. Wo sie mit den Waffen hin sind, ist unklar. Im Wallis kam es zu einer ähnlichen Tat.

Mehrere Einbrüche in Waffengeschäfte

Mehrere Einbrüche in Waffengeschäfte

1/2 Die Einbrecher verschwanden im Schutz der Dunkelheit. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts Einbruch in Waffengeschäft in Gossau SG, Täter auf der Flucht

Gewaltsamer Zutritt durch Tür, Vitrine aufgebrochen und Waffen gestohlen

14 Faustfeuerwaffen im Wert von mehreren Tausend Franken entwendet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, kurz nach 1.30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Waffengeschäft an der Bischofszellerstrasse in Gossau SG gekommen. Die Täterschaft verschaffte sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsbereich.

Dort wurde eine Vitrine aufgebrochen und 14 Faustfeuerwaffen im Gesamtwert von mehreren Tausend Franken gestohlen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Polizeipatrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, der Stadtpolizei St. Gallen, der Kantonspolizei Thurgau sowie der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden verlief ohne Erfolg. Der oder die Täter befinden sich weiter auf der Flucht.

Erst in der vergangenen Woche ist es im Kanton St. Gallen zu einem spektakulären Einbruch in ein Waffengeschäft gekommen. Unbekannte Täter fuhren mit einem gestohlenen Audi in den Eingang eines Waffengeschäfts. Mehr als zehn Faustfeuerwaffen wurden entwendet.

Waffengeschäft-Einbruch auch im Unterwallis

Damit nicht genug: Auch die Kantonspolizei Wallis meldete am Montag einen Einbruch in ein Waffengeschäft. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen im Unterwallis. Um kurz vor 5 Uhr wurde die Kantonspolizei über den Vorfall informiert.

Mindestens drei Täter ergriffen mit einem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug die Flucht. Im Auto hatten sie auch ihre Beute dabei. Kurz darauf waren sie auf der Route de Morgins in Troistorrents in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie mussten ihr Fahrzeug zurücklassen und die Flucht zu Fuss fortsetzen.

Walliser Kantonspolizei sucht Zeugen

Seither läuft eine grossangelegte Fahndung unter Beteiligung mehrerer Einsatzkräfte: der Kantonspolizei Wallis, der Gemeindepolizeien von Monthey, Dents-du-Midi und Haut-Lac, von Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg), der Kantonspolizei Waadt, der Luftwaffe sowie der französischen Polizei. Ein Teil des Diebesguts konnte am Unfallort sichergestellt werden, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung. Die Täter sind noch immer auf der Flucht.

Es handelt sich um gefährliche und möglicherweise bewaffnete Personen. Die Bevölkerung wird zur Vorsicht aufgerufen und gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend der Einsatzzentrale der Kantonspolizei zu melden. Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.