In Zermatt zerschellte am Mittwochmorgen die Scheibe eines Juweliergeschäfts. Es wurde eingebrochen. Die Polizei fahndet nach den Einbrechern.

Einbruch in Juweliergeschäft in Zermatt – Täter flüchtig

1/2 Im IWC-Store in Zermatt wurde eingebrochen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Gegen 3.30 Uhr am Mittwochmorgen krachte es an der Bahnhofstrasse in Zermatt im Kanton Wallis. Wie die Polizei schreibt, hat sich eine unbekannte Täterschaft auf gewaltsame Weise Zugang zu einem Juweliergeschäft verschafft.

Sie schlugen die Schaufensterscheibe ein und entwendeten das Deliktsgut. Was die Diebe genau entwendeten und wie hoch der Schaden ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Die Kantonspolizei Wallis leitete umgehend die Fahndung nach den unbekannten Dieben ein. Auch eine Drohne war im Einsatz.

Die Diebe befinden sich noch immer auf der Flucht und die Ermittlungen dauern an, heisst es in einer Mitteilung.

Personen, die Angaben zu diesem Ereignis machen können, werden gebeten,

sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Nummer

027 326 56 56 zu melden.