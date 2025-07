Skurriler Einbruch in Australien: Ein Mann stiehlt 53 rechte Schuhe aus einem Einkaufszentrum in Kenmore. Die Polizei spricht von einem 'einzigartigen und ungewöhnlichen' Fall und hat einen 49-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Er brauchte offenbar nur den rechten Stiefel – und das 53 Mal. Foto: police

Gestohlene Ware hatte einen Verkaufswert von 7'000 Australischen Dollar (3647 Franken)

Normalerweise haben es Diebe auf Geld und Schmuck abgesehen. Nicht so ein Krimineller in Kenmore, einem Vorort von Brisbane in Australien. Er brach in ein Einkaufszentrum ein und klaute dort Schuhe. Und zwar immer nur den Rechten. Insgesamt 53 rechte Schuhe.

Die Ware - grösstenteils Stiefel - sei preislich heruntergesetzt und in einem von mehreren Geschäften gemeinsam genutzten Raum öffentlichen ausgestellt gewesen, berichtete die Nachrichtenseite News.com.au unter Berufung auf die Polizei.

Von Sicherheitskameras gefilmt

Die dazugehörigen linken Stiefel waren sicher im hinteren Teil des Ladens gelagert - was der Einbrecher offenbar nicht bemerkt hatte, wie der Sender 7News berichtete. In Seelenruhe lud er einen in seinem Einkaufswagen liegenden Koffer mit den rechten Exemplaren voll und verschwand damit. Dabei wurde er allerdings von Sicherheitskameras gefilmt. Mittlerweile wurde ein 49-jähriger Verdächtiger gefasst.

«Man hat nicht jeden Tag einen Fall, bei dem 53 rechte Schuhe gestohlen werden», sagte Polizeisprecher Brendan Blyth und sprach von einem «einzigartigen und ungewöhnlichen» Diebstahl. Alle Schuhe, die Berichten zufolge einen Gesamt-Verkaufswert von 7000 Australischen Dollar (etwa 3647 Franken) hatten, seien inzwischen sichergestellt und ins Geschäft zurückgebracht worden, hiess es. Der mutmassliche Täter wurde vor Gericht geladen.