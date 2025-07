1/5 Schock für Emanuel Buchmann und das Team Cofidis vor der zweiten Etappe: Diebe haben elf ihrer Rennräder gestohlen. Foto: Getty Images

Darum gehts Elf Fahrräder des Cofidis-Teams bei Tour de France gestohlen

Gestohlene Räder nach einem Tag wiedergefunden und sichergestellt

Eine Etappe ist die diesjährige Tour de France erst alt, als das französische Team Cofidis das erste Mal so richtig ausgebremst wird. Denn plötzlich steht die Equipe ohne ihre wichtigsten Arbeitswerkzeuge da: ihre Räder.

Insgesamt elf teure Hightech-Modelle der Marke Look wurden nach dem Rennen aus dem Team-Truck beim Hotel geklaut. Wert der gestohlenen Ware: rund 150'000 Franken, inklusive Einbruchsschäden.

Zweite Etappe auf Ersatzbikes

«Als wir aufwachten, stellten wir leider fest, dass unser Werkstattwagen aufgebrochen worden war. Bei der Inventur fehlten elf Räder, die wohl nach 4:30 Uhr in der Nacht gestohlen wurden. Dabei war ein Sicherheitsdienst vor Ort», so Teamchef Cédric Vasseur gegenüber «Cyclism’Actu». «Glücklicherweise hatten wir nur elf Fahrräder im Wagen, weil wir je ein Rennrad und zwei Ersatzräder nutzen.»

Immerhin: Das Hotel, in dem das Team untergebracht war, lag nahe beim Rennservice. «Wir konnten dort Ersatzfahrräder holen, damit die Fahrer die Etappe bestreiten und auf Reservebikes zurückgreifen können.» Weil es sich bei den gestohlenen Fahrrädern um spezielle Tour-de-France-Modelle handelt, war das aber ein Nachteil.

Jetzt wieder mit dem gewohnten Material

Einen Tag später dann die positive Nachricht: Alle gestohlenen Fahrräder wurden wiedergefunden. Ab der vierten Etappe am Dienstag von Amiens nach Rouen können die Fahrer deshalb wieder auf ihr ursprüngliches Material zurückgreifen.

Fünf der Fahrräder wurden laut einer Polizeiquelle bereits am Sonntag – kurz nachdem der Diebstahl festgestellt worden war – in der Nähe des Tatorts gefunden. «Am Montag wurden die sechs fehlenden Fahrräder lokalisiert und am Nachmittag von der Polizei sichergestellt. Sie sollen rund zwanzig Kilometer von unserem Aufenthaltsort im Norden von Lille gefunden worden sein», erklärt Vasseur gegenüber der AFP. «Das ist eine super Nachricht. Das ermöglicht uns, die Tour beruhigt fortzusetzen.»