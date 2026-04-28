Darum gehts
- Schweizer (49) in St. Gallen Dienstagmorgen schwer verletzt aufgefunden
- Kroatin (40) verhaftet, Verdacht auf Angriff mit spitzem Gegenstand
- Rettungsdienst brachte Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital
Am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses erhalten. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.
Die Schilderung am Telefon: Der Mann sei verletzt worden. Der Rettungsdienst rückte aus und traf vor Ort einen Schweizer (49) mit Verletzungen am Oberkörper an. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht.
Schweizer lebensbedrohlich verletzt
Die Polizeipatrouillen konnten in der Wohnung eine Kroatin (40) und einen Rumänen (50) antreffen. Was war passiert? Es kam wohl zwischen dem Schweizer und der Kroatin zu einer Auseinandersetzung, in dessen Zuge der 49-Jährige mit einem spitzen Gegenstand im Oberkörper verletzt wurde.
Der Rumäne war zum Tatzeitpunkt in der Wohnung, soll aber nicht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Die Kroatin wurde festgenommen. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen.