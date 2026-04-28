Am Dienstagmorgen kommt es in einem Mehrfamilienhaus in St. Gallen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Am Ende landet ein Schweizer mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Spital und eine Kroatin wird festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer (49) in St. Gallen Dienstagmorgen schwer verletzt aufgefunden

Kroatin (40) verhaftet, Verdacht auf Angriff mit spitzem Gegenstand

Rettungsdienst brachte Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses erhalten. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Die Schilderung am Telefon: Der Mann sei verletzt worden. Der Rettungsdienst rückte aus und traf vor Ort einen Schweizer (49) mit Verletzungen am Oberkörper an. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Schweizer lebensbedrohlich verletzt

Die Polizeipatrouillen konnten in der Wohnung eine Kroatin (40) und einen Rumänen (50) antreffen. Was war passiert? Es kam wohl zwischen dem Schweizer und der Kroatin zu einer Auseinandersetzung, in dessen Zuge der 49-Jährige mit einem spitzen Gegenstand im Oberkörper verletzt wurde.

Der Rumäne war zum Tatzeitpunkt in der Wohnung, soll aber nicht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Die Kroatin wurde festgenommen. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen.