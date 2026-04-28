Am Dienstag vor einer Woche wurden bei der Unterstufe Gams im Kanton St. Gallen ein Einschussloch bei einem Fenster sowie ein Projektil im Schulzimmer sichergestellt. Nach Meldung eines zweiten Vorfalls, konnte ein möglicher Verursacher ermittelt werden.

Bei der Unterstufe in Gams wurden vergangenen Dienstag ein Einschussloch an einem Fenster festgestellt. Im Innern des Klassenzimmers wurde ein Projektil gefunden, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Noch am selben Tag meldete ein Anwohner ebenfalls ein Einschussloch in seinem Fenster. Hierbei wurde die Verglasung einer Fassade beschädigt. Ein Projektil konnte nicht gefunden werden. Trotzdem wurde auch dieser Fall in die Ermittlungen mit einbezogen. Bei den Ermittlungen wurden unter anderem die Schussbahn analysiert und das gefundene Projektil untersucht.

«Nun konnte ein Beschuldigter ermittelt werden. Es handelt sich um einen 28-jährigen Schweizer aus der Region. Er ist geständig, aus einer Wohnung mit einer kleinkalibrigen Waffe geschossen und so die Einschusslöcher bei der Unterstufe sowie am Dorfbach verursacht zu haben», schreibt die Polizei.

Eine gezielte Verbindung könne allerdings ausgeschlossen werden, heisst es. Die mutmassliche Tatwaffe mitsamt Munition wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat eine Strafuntersuchung gegen den Mann eröffnet.