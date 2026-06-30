Ein Video vom Open Air St. Gallen sorgt für Aufregung: Ein Security-Mitarbeiter droht einem verletzten Besucher und greift nach dessen Handy. Die Veranstalter verurteilen den Vorfall. Die Sicherheitsfirma hat den Mann suspendiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Security bedroht Besucher am Open Air St. Gallen 2026

Firma Egidas suspendiert Mitarbeiter und entschuldigt sich

Besucher soll alkoholisiert und rassistisch beleidigend gewesen sein

Sonntagabend, 28. Juni. Das Open Air St. Gallen 2026 neigt sich seinem Ende zu. Tausende Besucherinnen und Besucher machen sich auf den Weg zum Ausgang. Ein Video zeigt: Frank T.* trägt einen Gips und hat sich hingesetzt. Ein Security kommt ihm entgegen und weist ihn offenbar an, aufzustehen und weiterzugehen. T. bewegt sich nicht und sagt dem Sicherheitsmitarbeiter: «Ich bin frisch operiert.»

Sofort eskaliert die Situation. Der Security sagt in rauem Ton: «Bring din verdammte Arsch use oder ich knall dir gad richtig eini, du Hund, häsch verstande?» Kaum ausgesprochen, greift er nach dem Handy des Besuchers, der den Security-Mitarbeiter zu filmen versucht. Das Video stoppt nach 26 Sekunden. Was zuvor und danach passiert ist, ist nicht zu verifizieren.

Das Video macht die Runde: Eine Facebook-Userin lädt unzensierte Bilder des Securitys ins Netz und fragt ihre Community: «Wer kennt die chli feig Sau?» Der Sicherheitsmitarbeiter sei auf einen Mann losgegangen, der schon beeinträchtigt sei und auf seinem Heimweg nur eine Pause gemacht habe.

Sicherheitsfirma suspendiert Mitarbeiter

Auf Blick-Anfrage reagiert die Sicherheitsfirma Egidas. Sie räumt das Fehlverhalten ihres Mitarbeiters ein, entschuldigt sich und erklärt: «Wir haben den Mitarbeiter per sofort suspendiert.»

Der Mitarbeiter bestreite, den Besucher geschlagen zu haben. Den Griff nach dessen Handy und die verbale Entgleisung bezeichnet Egidas jedoch als inakzeptabel und als klares Fehlverhalten: «Unsere Mitarbeitenden werden intensiv in Deeskalation geschult. Dazu gehört explizit auch der professionelle Umgang mit Provokationen und schweren verbalen Beleidigungen. Dass unser Mitarbeiter hier die Beherrschung verloren hat, bedauern wir sehr.»

Nach Darstellung der Firma sei der Besucher stark alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss gewesen und habe den Security rassistisch beleidigt, bevor es zur Entgleisung kam.

Festival distanziert sich

Auch das Open Air St. Gallen verurteilt den Vorfall deutlich und will die Hintergründe prüfen.

Das Verhalten widerspreche den eigenen Grundsätzen «diametral» und werde nicht toleriert, teilt das Festival mit. Über Konsequenzen für die langjährige Zusammenarbeit mit Egidas werde erst nach Abschluss der Abklärungen entschieden.

Weder das Festival noch die Kantons- oder Stadtpolizei wurde direkt über den Vorfall informiert. Die Polizei kennt das Video lediglich aus den sozialen Medien. Zu einem Einsatz kam es laut den Behörden nicht.

* Name geändert