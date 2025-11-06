Vor einem Nachtclub in Rümlang ZH eskalierte am vergangenen Wochenende ein Streit. Ein 26-jähriger Aargauer stach einem 34-jährigen Security-Mitarbeiter in den Rücken. Ein Sicherheitsexperte kritisiert das Vorgehen des Sicherheitspersonals.

Die Situation vor dem Club eskalierte. Foto: Screenshot Tele M1

Darum gehts Mann attackiert Security-Mitarbeiter mit Messer vor Nachtclub in Rümlang ZH

Streit begann im Club, eskalierte draussen zu Faustschlägen und Messerstich

26-jähriger Aargauer stach 34-jährigem Sicherheitsangestellten in den Rücken

Janine Enderli Redaktorin News

Mehrere Männer, grosses Gerangel und ein Messer: In der Nacht auf letzten Sonntag attackierte ein Mann vor einem Nachtclub in Rümlang ZH einen Security-Mitarbeiter mit einem Messer.

Gegenüber dem Privatsender Tele M1 äussert sich nun ein Sicherheitsfachmann zum Fall und erklärt, was passiert ist. «Der Streit hat im Innern des Clubs angefangen», beschreibt er. Einen wirklichen Grund habe es nicht gegeben. «Beim Herausbegleiten dieser Gäste kam es vor dem Lokal zu einer verbalen Auseinandersetzung.» Diese habe sich immer weiter hochgeschaukelt. Dann sei es zu ersten Faustschlägen gekommen.

«Sie haben Fäuste verteilt»

Dabei blieb es nicht. Plötzlich zückte ein 26-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau ein Messer und stach dem 34-jährigen Sicherheitsangestellten in den Rücken, wie die Kantonspolizei Zürich in einem Communiqué mitteilte.

Für den Sicherheitsmann steht gegenüber Tele M1 fest: Es hätte nicht so weit kommen müssen. «Die Security wollte Gewalt mit Gewalt bekämpfen», so der Mann. «Sie haben Faustschläge getätigt, sie haben Leute herumgeschubst – das führte beim Gegenüber zu noch mehr Gewalt.»

Schlichten anstatt eskalieren

Er vermutet, dass die beteiligten Sicherheitsleute keine entsprechende Ausbildung haben. «Sie hätten die Parteien schlichtend auseinanderdrücken sollen», betont der Mann. So hätte eine Chance bestanden, dass sich die Situation beruhigt.

Die betroffene Sicherheitsfirma sowie auch der Club wollen sich auf Anfrage des Senders nicht zum Vorfall äussern.