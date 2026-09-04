Ein Senior aus St.Gallen vereitelte am Mittwoch einen Betrugsversuch. Er meldete einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters der Polizei, die daraufhin einen ukrainischen Verdächtigen festnahm. Telefonbetrugsfälle häufen sich im Kanton.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Senior aus St.Gallen überführt Telefonbetrüger am Mittwoch durch Polizei-Hinweis

Festnahme eines 38-jährigen Ukrainers am Donnerstag im Raum Wil SG

Seit August sechs Betrugsfälle mit 400'000 Franken Gesamtschaden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein gewiefter 93-jähriger Senior aus dem Kanton St.Gallen schaffte es am Mittwoch, einen Telefonbetrüger zu überführen. Der Mann wurde telefonisch von einem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter einer Bank kontaktiert.

Dieser habe ihn aufgefordert, eine grössere Geldsumme abzuheben und diese am Folgetag an einem noch zu bestimmenden Ort zu deponieren. Der Senior kaufte dem Betrüger diese Story allerdings nicht ab und meldete den Anruf der Polizei.

38-jährigen Ukrainer verhaftet

Nach Eingang der Meldung nahm die Kantonspolizei St.Gallen die Ermittlungen auf. Am Donnerstagnachmittag konnte im Raum Wil SG ein Mann angehalten und festgenommen werden, der im Verdacht steht, als Geldabholer mit dem versuchten Betrug in Verbindung zu stehen. So heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 38-jährigen Ukrainer, der als Tourist in die Schweiz eingereist war. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, ob der Mann mit weiteren Delikten in Verbindung steht.

Sechs Fälle von Telefonbetrug seit August

Im Kanton St.Gallen stellen die Beamten jüngst wieder eine Zunahme von Telefonbetrügen fest, bei denen es zu Geldübergaben kam. Allein seit Anfang August gingen Anzeigen in sechs Fällen ein. Die Deliktsumme aller Fälle wird nach ersten Tatbestandsaufnahmen auf rund 400'000 Franken geschätzt.

Die Kapo rät diesbezüglich, Wertsachen unter keinen Umständen an unbekannte Personen zu übergeben. Ausserdem sollten Geld oder Wertgegenstände niemals an vorgängig vereinbarten Orten deponiert werden. Nach einem verdächtigen Telefonat gilt es, die Polizei zu informieren.