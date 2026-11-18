Nach einem eskalierten Streit zwischen Hundehaltern in Buchs SG zeigt ein Blick auf frühere Fälle: Konflikte um Hunde führen immer wieder zu Verletzungen, Gerichtsverfahren und politischen Debatten.

Darum gehts Beim Streit in Buchs SG kam es zu Handgreiflichkeiten, beide Hundehalter zeigten einander an

Frühere Fälle in Flims, Wangen und Zürich betrafen Angriffe, Drohungen und Verfahren vor Gericht

Solothurn stritt 2017 über Leinenpflicht, der Kantonsrat stoppte die Jagdverordnung der Regierung

Janine Enderli Redaktorin News

Würgemale am Hals, Drohungen und grosse Empörung: In Buchs SG ist Anfang November ein Streit zwischen Hündelern eskaliert. Zwischen Marianne W.* (44) und einem Mann (65) kam es zum Streit und den Handgreiflichkeiten, als W.s Bullterrier-Hündin Ruby und die beiden Hunde des Mannes aufeinandertrafen. Laut der Darstellung der Frau schnappte einer der fremden Hunde nach Ruby. Als die Frau dazwischenging, kam der Mann aufgebracht auf sie zu und drohte ihr Schläge an. Die beiden Parteien zeigten sich gegenseitig an.

Es ist nicht der erste Hündeler-Streit, der für Schlagzeilen sorgt. Erst im April dieses Jahres kam es in Flims GR zu einer Eskalation. Ein Überblick über die krassesten Fälle der letzten Jahre.

1. Hunde-Eskalation in Flims GR

In Flims GR schwelte im April ein heftiger Streit um einen American Bulldog – eine Hunderasse, die in Graubünden anders als in anderen Kantonen keinen Einschränkungen unterliegt. Auslöser für den Zoff war ein Beinahe-Angriff auf die beiden Windhunde des Flimsers Johannes Gujan (34) im November 2025. Gujan startete eine öffentliche Kampagne mit Leserbriefen in der Lokalzeitung «Ruinaulta» sowie Warnplakaten im Dorf.

Gestützt wurde Gujan von zwei weiteren Hundehalterinnen aus dem Dorf, die ebenfalls von aggressiven Begegnungen berichten. Die kritisierten Hundehalter bezeichneten den Konflikt gegenüber Blick hingegen als lächerlich und vermuteten einen privaten Feldzug.

2. Quartier in Angst

In Wangen bei Olten SO sorgte 2020 ein damals fünfjähriger Schäferhund für grosse Angst in einem Wohnquartier. Dies, nachdem er innerhalb von zwei Monaten zwei kleine Hunde schwer verletzt hatte. Da der Hund laut Nachbarn oft unangeleint unterwegs war und tagsüber allein in der Wohnung jaulte, organisierte eine Anwohnerin eine Unterschriftensammlung der Mehrheit des Wohnblocks, um die Hausverwaltung zum Eingreifen zu bewegen. Die Hundehalterin Rea F.* zeigte sich gegenüber Blick reumütig und erklärte den Vorfall damit, dass ihr die Leine aus der Hand gefallen und der eigentlich liebe Hund nervös geworden sei.

3. Hündeler-Zoff führt bis vor Gericht

Ein Streit zwischen zwei Hundehaltern im Kanton Zürich eskalierte einst zu einem kostspieligen juristischen Nachspiel bis vor das Zürcher Obergericht. Auslöser war eine Begegnung beim Spazieren im Dezember 2016: Als der Hund einer Spaziergängerin nach dem Vierbeiner eines anderen Halters schnappen wollte, soll der Mann versucht haben, Frau und Hund zu treten, und gedroht haben, den «Sauchrüppel» umzubringen. Obwohl sowohl die Halterin als auch ihr Hund unverletzt blieben, erstattete die Frau Strafanzeige. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe.

4. Politischer Streit um Leinenpflicht

Im Kanton Solothurn lieferten sich Regierung und Parlament 2017 ein politisches Tauziehen um die Leinenpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit. Ausgangspunkt war eine neue Jagdverordnung der Regierung, mit der diese auf jährlich rund 30 durch freilaufende Hunde gerissene Rehe reagierte. Mit seinem schweizweit einzigartigen Vetorecht blockierte der Kantonsrat das Vorhaben jedoch, weil hundefreundliche Parlamentarier den gesetzlich verankerten Freilauf für Hunde unverhältnismässig eingeschränkt sahen.

* Namen geändert