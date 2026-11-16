Ein Facebook-Post aus der Region Buchs SG geht gerade viral. Darin schildert eine 44-jährige Frau einen gewaltsamen Hündeler-Übergriff. Die Kantonspolizei St. Gallen hat Kenntnis vom Fall.

Darum gehts Am vergangenen Freitag gerieten zwei Hündeler in Buchs SG aneinander. Der Streit endete mit Körperverletzung und Todesangst.

Eine Beteiligte postete am Wochenende Bilder von einem Arztbefund und Würgemale auf Facebook.

Die Polizei hat Kenntnis vom Fall und die Ermittlungen aufgenommen. Die Beteiligten erzählen jedoch unterschiedliche Storys.

Was diese Frau auf Facebook teilte, klingt krass: «Er versuchte, mich mit seiner Hundeleine zu schlagen. Er packte mich an den Haaren, riss mir büschelweise Haare heraus und drückte mich zu Boden. Er würgte mich am Hals und drohte mir währenddessen mehrfach, mich umzubringen. Ich hatte in diesem Moment Todesangst.»

Diese Zeilen schrieb die 44-jährige Marianne W.* in einem öffentlichen Facebook-Post am vergangenen Sonntag. Geschehen war der gewaltsame Übergriff am Freitagvormittag um circa 8.30 Uhr in der Nähe des Fussballplatzes in Buchs SG im St. Galler Rheintal.

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W. sei an diesem Morgen mit ihrem Hund in Richtung Rheindamm unterwegs gewesen, als ihr ein Mann, Mitte 60, mit seinen Hunden entgegenkam. Im Beitrag auf Facebook ist zu lesen, dass einer der Hunde des Unbekannten auf die Hündin der Frau losgegangen sei. «Ich stellte mich schützend dazwischen und verscheuchte den Hund, ohne ihn zu verletzen», schreibt Marianne W. dazu.

«Er kündigte an, mich zu schlagen»

Daraufhin sei die Situation völlig eskaliert. «Aggressiv» sei der Mann dann auf die Frau zugekommen. «Er bedrohte mich und kündigte an, mich zu schlagen.» Als er immer näherkam, habe sie ihn weggeschoben. Dann habe der Hundehalter seine Drohung wahrgemacht und sei mit seiner Hundeleine auf die 44-Jährige losgegangen. Er habe sie nicht nur gewürgt und an den Haaren gezogen, wie sie schreibt: «Er drückte mit seinem Knie gegen meinen Rippenbogen.»

Die Frau konnte sich schliesslich entfernen. «Ich suchte bei Feuerwehrleuten, die in der Nähe eine Übung durchführten, Hilfe», schreibt sie.

Ein Bild auf Facebook zeigt das Ausmass. Auf dem Hals von Marianne W. sind deutliche Würgespuren zu sehen. Der ebenfalls geteilte ärztliche Befund attestiert ihr zudem eine «handflächengrosse Prellmarke am rechten Rippenbogen» und eine kleinere Prellung am Knie.

Von ihrem Facebook-Post erhofft sich Marianne W. ausdrücklich keine Hetzjagd gegen den Mann oder einen öffentlichen Pranger. «Seine Identität ist bekannt und liegt der Polizei vor. Eine entsprechende Strafanzeige wurde bereits erstattet», schreibt sie als Antwort auf die vielen Kommentare, die den Namen oder das Erscheinungsbild des Mannes oder dessen Hunde einforderten.

Ihr gehe es lediglich darum, zu warnen. Und darum, «mögliche weitere Vorfälle aufzuklären und relevante Informationen an die Polizei weiterzugeben».

Ein Vorfall, zwei Geschichten

Die Kantonspolizei St. Gallen hat Kenntnis vom Vorfall. Mediensprecher Florian Schneider schreibt: «Ich kann bestätigen, dass am Freitag die Meldung von einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer 44-jährigen Frau und einem 63-jährigen Mann in Buchs an der Rheinaustrasse, Höhe Parkplatz Rheindammweg, gemeldet wurde.»

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Die Kantonspolizei St. Gallen hat den Sachverhalt aufgenommen und die beteiligten Personen befragt. Allerdings gingen die beiden zu Protokoll gegebenen Versionen der Auseinandersetzung auseinander, sagt Schneider: «Im Raum stehen gegenseitige Tätlichkeiten und Beschimpfungen. Eventuelle Körperverletzung, mutmasslich begangen durch den beteiligten Mann, und Sachbeschädigung, letztere begangen durch die beteiligte Frau.»

Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Ähnliche Fälle mit demselben Hundebesitzer seien der Kantonspolizei nicht bekannt. Der Facebook-Post hat bald 1000 Likes und über 200 Kommentare.

*Name geändert