Nach dem eskalierten Hundestreit vom Freitag in Buchs SG spricht erstmals die betroffene Hundebesitzerin mit Blick. Sie schildert Todesdrohungen, Würgeattacken – und erklärt, warum sie am Ende selbst wegen Sachbeschädigung ins Visier der Polizei geriet.

«Ich riss sein Auto-Kontrollschild ab und rannte weg – damit ich weiss, wer der Angreifer ist»

«Ich riss sein Auto-Kontrollschild ab und rannte weg – damit ich weiss, wer der Angreifer ist»

Darum gehts In Buchs SG eskalierte ein Hundestreit am Rheindamm.

Marianne W.* (44) wirft einem 65-jährigen Hundebesitzer Würgen und Todesdrohungen vor.

Jetzt wird auch gegen sie ermittelt – wegen Sachbeschädigung.

Maria-Rahel Cano Reporterin Blick

Es hätte ein gewöhnlicher Hundespaziergang entlang des Rheindamms in Buchs SG werden sollen. Doch der vergangene Freitag endete für Marianne W.* (44) mit büschelweise ausgerissenen Haaren, Würgemalen am Hals und einer Befragung auf dem Polizeiposten.

Der Vorfall war bisher nur aus einem emotionalen Facebook-Post von Marianne W. bekannt – Blick hatte darüber berichtet. Nun spricht die Betroffene erstmals über die Hintergründe – und über die Vorwürfe, die plötzlich auch gegen sie im Raum stehen.

Noch Tage später kämpft die langjährige Hundehalterin beim Erzählen mit den Tränen. «Immer, wenn ich darüber sprechen muss, breche ich im Kopf fast zusammen», sagt sie mit zittriger Stimme. «Ich kann einfach nicht glauben, was mir da passiert ist.»

So kam es zur Eskalation

Auslöser war eine Begegnung zwischen der Bullterrier-Hündin Ruby von Marianne W. und den zwei Hunden eines 65-jährigen Mannes. Laut ihrer Darstellung schnappte einer der fremden Hunde nach Ruby. Als die Frau dazwischenging, kam der Mann aufgebracht auf sie zu und drohte ihr Schläge an.

Der Streit eskalierte brutal: «Der Mann hat mich an den Haaren zu Boden gerissen, mich gewürgt und gedroht, mich umzubringen», schildert Marianne W. den Vorfall. Als später die Polizei auf Platz war, erstattete sie gleich Anzeige.

Inzwischen ist Marianne W. auch selbst ins Visier der Ermittler geraten: Der 65-jährige Hündeler zeigte sie ebenfalls an – wegen Sachbeschädigung. Im Gespräch erklärt die 44-Jährige, wie es in ihrer Panik dazu kam.

Die handgreifliche Auseinandersetzung habe gleich neben dem Fahrzeug des Mannes stattgefunden. «Ich hatte mein Handy nicht dabei und somit keine Beweise dafür, was passiert war.»

Also tat die Frau das, was ihr in dieser Situation als einzige Möglichkeit erschien, um die Identität des Mannes später zu klären: «Ich riss sein hinteres Autokontrollschild ab und rannte weg – damit ich weiss, wer der Angreifer ist», erklärt sie. Das Schild habe sich überraschend leicht aus der Halterung gelöst, sagt sie. Eine Beschädigung habe sie gar nicht bemerkt.

Böse Überraschung auf dem Polizeiposten

Mit dem Kontrollschild und ihrer Hündin rannte sie den Damm hinunter zu einer Gruppe Feuerwehrleute, die sie abschirmten und die Polizei riefen.

Auf dem örtlichen Polizeiposten wendete sich das Blatt für Marianne W. plötzlich. Nicht nur das Kontrollschild wurde ihr zum Verhängnis: «Mir wurde auch vorgehalten, dass ich ihm im Handgemenge sein Handy weggenommen habe.» Denn nach der ersten Attacke habe er plötzlich angefangen, sie zu filmen, weshalb sie danach griff. Auch seine Hundeleine soll sie entwendet haben, woran sie sich nach eigenen Angaben jedoch nicht mehr erinnern kann. «Einen Moment lang wusste ich gar nicht, ob ich gerade als Opfer oder als Beschuldigte befragt werde.»

Erst als eine Polizistin ihre Würgemale und die kahlen Stellen am Kopf dokumentiert hatte, fühlte sie sich ernst genommen. Doch die Angst, was ohne die Feuerwehr in der Nähe passiert wäre, lässt sie nicht mehr los: «Ich möchte nicht, dass anderen Frauen das Gleiche passiert wie mir.» Sie habe selbst nie damit gerechnet, dass ein so kleiner Konflikt zwischen zwei Hunden so enden könnte.

Der mutmassliche Angreifer hat bis zum Redaktionsschluss nicht auf die Anfragen von Blick reagiert.

* Name geändert