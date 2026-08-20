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Es schüttet wie aus Kübeln
Videos zeigen den Hagel in Rapperswil

Mehrere Blick-Leser haben uns Videos vom Unwetter in Rapperswil-Jona SG geschickt.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Wetter-Videos aus der Schweiz
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