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«Die tun weh»
Leserin zeigt Hagelkorn aus der Nähe

Das Unwetter hat auch Rüti ZH erreicht. Blick-Leser haben die grossen Hagelkörner aus der Nähe gefilmt.
Publiziert: vor 8 Minuten
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