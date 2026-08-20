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Unwetter am Abend
Blick-Leser filmt den Hagel in Rüti ZH

Am Donnerstagabend erreichen die Unwetter Teile der Schweiz. Das Video eines Blick-Lesers zeigt heftige Regenfälle in Rüti ZH.
Publiziert: vor 27 Minuten
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