Nach dem spektakulären Unfall in Andwil SG konnte Blick den Unfallfahrer ausfindig machen. Der Schweizer Remo M.* (21) kam am Dienstag aus dem Spital. Seine Mutter ist froh, dass es nicht noch schlimmer ausgegangen ist.

Darum gehts Spektakulärer Unfall in Andwil SG: Mercedes kracht in der Nacht in Wohnhaus

Mutter des Unfallfahrers spricht mit Blick

Er sei reuig und möchte sich bei den Betroffenen entschuldigen

Sandro Zulian Reporter News

Diese Nacht werden die Bewohnerinnen und Bewohner von Andwil SG so schnell nicht vergessen. Am Samstag um circa 2.40 Uhr fliegt ein Mercedes durch die Wand direkt in die Küche eines Wohnhauses in der 2000-Seelen-Gemeinde oberhalb von Gossau SG. Wie durch ein Wunder gibt es keine Toten. Am Steuer: Remo M.* (21).

Am Dienstag spürt Blick den jungen Mann in einer Nachbargemeinde von Andwil auf. Mit ihm sprechen geht nicht, seine Mutter Monika M.* (50) schützt ihn: «Wir wollen ihn ausruhen lassen.» Noch bis vor wenigen Stunden lag Remo M. im Spital. «Er hat einen gebrochenen Wirbel, einen gebrochenen Arm und überall Blutergüsse», so die Mutter. Ansonsten gehe es ihm einigermassen gut.

Er fuhr falsch in den Kreisel

Rückblick: In der Nacht auf Samstag, ein paar Minuten vor dem spektakulären Unfall, fährt der junge Schweizer auf der falschen Seite in den «Schäfli-Kreisel» in Gossau SG. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt entsprechende Informationen von Blick. Eine Patrouille will den jungen Schweizer zum Anhalten bewegen – doch er gibt Gas. Gemäss Medienmitteilung fährt Remo M. mit «massiv überhöhter Geschwindigkeit» in Richtung Andwil, das Polizeiauto ist ihm auf den Fersen.

Im Dorf angekommen touchiert Remo M. einen Randstein, kommt ins Schlingern, gerät über die Strasse auf eine Erhebung, hebt ab – und fliegt durch die Wand in das Haus. Fehlende Spuren im Gras deuten darauf hin, dass das Fahrzeug abgehoben sein muss.

Anwohner Roger Gmünder (58) sagt gegenüber Blick: «Hätte man einen solchen Stunt absichtlich probiert, hätte man es nicht hingekriegt. Nicht einmal Evel Knievel hätte das geschafft!» Im Innern des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls Flo S.** und seine Partnerin Sabrina A.* Ersterer sagte am Wochenende zu Blick: «Ich war am Schlafen, als uns alles entgegenkam.»

Blick erreicht Sabrina A. am Telefon. Sie schildert die Sekunden nach dem Unfall: «Er stieg selbständig aus dem Auto aus. Da bin ich froh, denn wenn der in dem Auto drin gestorben wäre, ginge es mir gar nicht mehr gut.» Ihre Gedanken drehten sich nur um den Unfall, so A.: «Es wird schon noch eine Zeit dauern, bis wir das verarbeitet haben.»

«10 bis 20 Jahre seines Lebens verbaut»

Zurück zu Monika M: Ihr Sohn sei ein lieber Typ, der niemandem etwas zuleide tue, sagt sie. Der total demolierte Wagen sei auch nicht seiner, sondern ihrer gewesen. «Und das ist jetzt kein PS-Bolide.» Wie die Situation derart aus dem Ruder habe laufen können, weiss sie nicht. Aber: «Er hat wahrscheinlich dumm reagiert, als die Polizei ihn anhalten wollte.»

Sie vermutet eine Panikreaktion auf den Anhalteversuch der Patrouille. «Er ist zweimal durch die Fahrprüfung gefallen und hat sie erst im September im dritten Anlauf geschafft – und er hat sich doch so gefreut darüber», sagt seine Mutter traurig. «Ich denke, er hat sich jetzt die nächsten 10 bis 20 Jahre seines Lebens verbaut.» Dass ihr Sohn nun bis auf Weiteres mit dem Bus vorliebnehmen muss, nimmt die Mutter während des Gesprächs mit einer spürbaren Erleichterung auf. «Das macht mir gar nichts aus.»

1:05 Nachbarin Slanja Gmünder: «Der Fahrer weiss, was nun auf ihn zukommt»

Ihr Sohn schäme sich für den Unfall, sagt die Mutter. Und er zeige Reue: «Er hat sich bereits mit den beiden Polizisten in Kontakt gesetzt und sich für sein Verhalten entschuldigt.» Auch die beiden Bewohner des Wohnhauses in Andwil werden in den nächsten Tagen von Remo M. einen Anruf erhalten. «Er hatte wirklich einen fetten Schutzengel.» Ähnlich sieht das auch Anwohner Gmünder: «Nicht nur einen – alle Schutzengel.»

*Namen geändert

**Name bekannt