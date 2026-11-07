Nach der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 21-Jähriger in Andwil SG mit einem Mercedes in ein Wohnhaus gekracht. Laut dem zuständigen Statiker wurde das Tragwerk verschoben, das Haus musste provisorisch gegen Einsturz gesichert werden.

«Noch nie gesehen, dass ein ganzes Auto im Erdgeschoss steckt»

«Noch nie gesehen, dass ein ganzes Auto im Erdgeschoss steckt»

Blick redet mit dem Polizei-Statiker, der beim Horror-Crash in Andwil SG im Einsatz stand

Darum gehts Ein Mercedes-Fahrer (21) flüchtete vor der Polizei und krachte in Andwil SG in ein Haus

Ein Statiker fand Schäden an Haupttragelementen und eine Verschiebung des Tragwerks am Haus

Das Haus wurde provisorisch gesichert, die Bewohner dürfen wegen Einsturzgefahr nicht zurück

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein zerstörter Mercedes, der tief in der Fassade eines Wohnhauses hängt – das Heck des Autos steckt in der Küchenablage fest. Das Resultat einer wilden Verfolgungsjagd: Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer floh zuvor vor einer Polizeikontrolle. In Andwil SG verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Hauswand.

In einem solchen Fall zieht die Polizei einen Statiker bei. Blick hat ihn ausfindig gemacht – und mit dem Experten gesprochen. Der Mann möchte anonym bleiben, war aber selbst als Experte überrascht vom Ausmass der Zerstörung.

Zig Einsätze, aber ein solcher noch nie

Als er den Unfallort in Andwil zum ersten Mal mit eigenen Augen sieht, stockt ihm der Atem. «Ich habe das in dieser Form noch nie gesehen, dass ein ganzes Auto im Erdgeschoss eines Hauses festeckt.» Er hat bereits zahlreiche Einsätze zusammen mit der Polizei und den Feuerwehren der Region durchgeführt.

Obwohl es ein aussergewöhnlicher Fall war, musste sich der Experte auf seine Arbeit konzentrieren. «Es ist wichtig, dass man nicht probiert, zu eruieren, warum der Unfall passiert ist. Ich muss den Sachverhalt jeweils rational und objektiv analysieren.»

«Als erstes verschaffe ich mir einen Gesamtüberblick», erklärt der Statiker. «Die wichtigste Frage ist: Wurde das Tragwerk des Gebäudes beim Unfall nachhaltig beschädigt?» Dazu gehören etwa die Decken, Wände und Stützen eines Hauses. «All diese Elemente haben eine wichtige Tragfunktion und müssen intakt sein, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Ansonsten ist ein akutes Einsturzrisiko gegeben.»

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Gravierende Beschädigungen festgestellt

«Mit einer Taschenlampe untersuchte ich das Haus zu erst von aussen. Ich schaute, ob durch den Aufprall Risse entstanden sind, die auf eine Beschädigung oder Verschiebung des Tragwerkes hindeuten», schildert der Statiker. Das Gleiche geschah in einer zweiten Phase im Innern des Gebäudes. «Das war ein heikler Schritt. Ich musste zuerst von aussen analysieren, ob das Betreten des Hauses sicher genug ist.»

Auch in Innern wurde das Tragwerk auf Schäden abgesucht. «In diesem Fall konnte ich etwa einzelne Beschädigungen feststellen, die auf nachhaltige Schäden in der Statik des Gebäudes hindeuteten. Das Tragwerk des Hauses wurde ausserdem beim Aufprall des Autos partiell verschoben.»

Haus musste provisorisch gesichert werden

Das Ergebnis seiner Experten-Analyse: «Der Schaden bei diesem Unfall war enorm. Wir mussten das Haus provisorisch vor einem möglichen Einsturz sichern, damit die Einsatzkräfte ihre Arbeit im Innern beginnen konnten.»

Die Bewohner des Hauses dürfen aktuell aber nicht zurück ins Haus. Die Einsturzgefahr ist zu gross. «Es sind sicher Sanierungen nötig, um die Tragsicherheit des Gebäudes langfristig zu gewährleisten.»