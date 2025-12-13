DE
Bankkarten-Klau in Rapperswil-Jona SG
Diebe knacken während Eishockeyspiel Schliessfach

Während eines Eishockeyspiels in Rapperswil-Jona SG brachen Unbekannte in eine Garderobe ein und stahlen Wertsachen. Mit gestohlenen Bankkarten wurden anschliessend Zahlungen getätigt. So hoch ist der angerichtete Schaden.
Publiziert: 11:23 Uhr
|
Aktualisiert: 12:02 Uhr
Ein Schliessfach knacken? Für die unbekannten Täter kein Problem. (Symbolbild)
Foto: Kantonspolizei St. Gallen

  • Einbrecher stehlen während Eishockeyspiel Wertsachen aus Garderobe in Rapperswil-Jona SG
  • Täter brachen Schliessfach auf und tätigten Zahlungen mit gestohlenen Bankkarten
  • Mehrere Tausend Franken Deliktsgut und Sachschaden bei Einbrüchen in der Region
Marian NadlerRedaktor News

Alle schauten Hockey, das nutzen sie aus: Während eines Eishockeyspiels in der Eisanlage Lido in Rapperswil-Jona SG am Freitagabend verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Garderobe. 

Dort brachen die Täter gemäss einer Medienmitteilung ein fest montiertes Schliessfach auf und entwendeten mehrere Portemonnaies und weitere Wertgegenstände. Damit nicht genug, wurden anschliessend mit den gestohlenen Bankkarten diverse Zahlungen getätigt. Das Deliktsgut und der entstandene Sachschaden belaufen sich auf mehrere Tausend Franken.

Bargeld und mehr gestohlen

Auch andernorts in Rapperswil-Jona verschafften sich Einbrecher über ein Fenster mit Gewalt Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie weiteres Deliktsgut von bislang unbekanntem Wert.

Gleiches passierte laut Kantonspolizei St. Gallen in Oberuzwil und Schwarzenbach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.

