Während eines Eishockeyspiels in Rapperswil-Jona SG brachen Unbekannte in eine Garderobe ein und stahlen Wertsachen. Mit gestohlenen Bankkarten wurden anschliessend Zahlungen getätigt. So hoch ist der angerichtete Schaden.

Mehrere Tausend Franken Deliktsgut und Sachschaden bei Einbrüchen in der Region

Alle schauten Hockey, das nutzen sie aus: Während eines Eishockeyspiels in der Eisanlage Lido in Rapperswil-Jona SG am Freitagabend verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Garderobe.

Dort brachen die Täter gemäss einer Medienmitteilung ein fest montiertes Schliessfach auf und entwendeten mehrere Portemonnaies und weitere Wertgegenstände. Damit nicht genug, wurden anschliessend mit den gestohlenen Bankkarten diverse Zahlungen getätigt. Das Deliktsgut und der entstandene Sachschaden belaufen sich auf mehrere Tausend Franken.

Bargeld und mehr gestohlen

Auch andernorts in Rapperswil-Jona verschafften sich Einbrecher über ein Fenster mit Gewalt Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie weiteres Deliktsgut von bislang unbekanntem Wert.

Gleiches passierte laut Kantonspolizei St. Gallen in Oberuzwil und Schwarzenbach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.