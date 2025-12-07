Am Sonntagabend entgleiste in der Ostschweiz ein Zug der Appenzeller Bahnen. Eine Person musste ins Spital gebracht werden.

Darum gehts Zug der Appenzeller Bahnen bei Altstätten SG entgleist, eine Person ins Spital

Viele Familien mit Kindern wegen Samichlaus-Veranstaltung im Zug

Strecke zwischen Gais und Altstätten Stadt war unterbrochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Schreckmoment bei Altstätten SG: Ein Zug der Appenzeller Bahnen ist am Sonntagabend auf der Höhe der Haltestelle Alter Zoll zwischen Altstätten und Gais AR entgleist.

Ein Leserreporter wurde Zeuge des Unfalls. «Ich fuhr gerade mit dem Auto an der Stelle vorbei, als ich es sah.» Umgehend habe er nachgefragt, ob es Verletzte gäbe. «Ein Bahnmitarbeiter verneinte es.»

Aufnahmen des Leserreporters zeigen, wie ein Wagen des sogenannten «Gaiser Bähnli» im strömenden Regen auf der Seite liegt.

«Es waren viele Familien im Zug»

Der Schweizer berichtet gegenüber Blick, dass aufgrund einer Samichlaus-Veranstaltung viele Familien mit Kindern im Zug waren. «Es ist ein Glück, dass nichts passiert ist», so der Blick-Leser.

Auf Anfrage bestätigen die Appenzeller Bahnen den Vorfall. Der talwärtsfahrende Zug Gais – Altstätten entgleiste mit dem Triebwagen und dem ersten Drehgestell des Steuerwagens bei der Wegfahrt von der Haltestelle Alter Zoll in Richtung Altstätten, erklärt die Bahn.

Laut einer Sprecherin musste eine Person zur Überwachung ins Spital gebracht werden. Ansonsten wurde niemand verletzt. Die rund 20 Reisenden konnten das entgleiste Fahrzeug selbständig verlassen.

Pneukran im Einsatz

Mit einem Pneukran sicherten Spezialisten das 44 Tonnen schwere Fahrzeug. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrleitung abgeschaltet werden.

Am Fahrzeug und an den Bahnanlagen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Strecke zwischen Gais und Altstätten Stadt war zeitweise unterbrochen.

«Die Appenzeller Bahnen untersuchen den Grund der Entgleisung. Es verkehren bis auf Weiteres Bahnersatzbusse. Die AB danken den Reisenden für die Geduld und das Verständnis», heisst es am späten Sonntagabend in einer Medienmitteilung.