Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Samstag in Glarus. Ein 24-jähriger Mann soll einen 10-jährigen Jungen an der Chilbi in einen Wohnwagen gelockt und sexuell missbraucht haben.

An der Chilbi Glarus sprach ein Mann (24) zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr einen Buben (10) an. Er lockte ihn laut der Kantonspolizei Schwyz mit der Aussicht, sich etwas Geld verdienen zu können, in einen Wohnwagen neben dem Chilbigelände. «Darin kam es in der Folge zu Handlungen gegen die sexuelle Integrität des 10-Jährigen. Dieser konnte anschliessend den Wohnwagen verlassen», schreibt die Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag.

Der mutmassliche Täter wurde von der Kantonpolizei Glarus verhaftet. Nach weiteren Ermittlungen hat das Zwangsmassnahmengericht auf Antrag der Staats- und Jugendanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Der Sachverhalt wird von der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit den weiteren Strafverfolgungsbehörden vertieft abgeklärt.