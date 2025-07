Bei einer Chilbi am Rhein in Düsseldorf kam es zu einem schweren Unfall beim Abschlussfeuerwerk. Ein Feuerwerkskörper explodierte in Bodennähe und verletzte 19 Personen, vier davon schwer.

Ein Feuerwerkskörper explodierte laut einem Polizeisprecher «in Bodennähe». Foto: X @I_Ran_Away

Darum gehts Feuerwerksunfall bei Chilbi am Rhein in Düsseldorf (D) mit mehreren Verletzten

Feuerwerkskörper explodierte in Bodennähe statt am Himmel

19 Personen verletzt, davon vier schwer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

Bei einem Feuerwerk ist es während einer Chilbi am Rhein in Düsseldorf zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen, darunter auch Schwerverletzte. Beim Abschlussfeuerwerk sei es am Freitagabend «zu einem Zwischenfall gekommen bei denen 19 Personen verletzt wurden, vier von ihnen schwer», sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Demnach explodierte ein Feuerwerkskörper nicht, wie beabsichtigt, am Himmel, sondern «in Bodennähe», sagte der Sprecher.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, die Verletzten wurden in Spitäler gebracht. Die Polizei ermittelt.

Der Veranstalter beschloss, die Chilbi vorzeitig zu beenden. Angesichts des Unfalls werde geprüft, ob die Tradition des sogenannten Kirmesfeuerwerks im kommenden Jahr weiter fortgesetzt wird, erklärte ein Sprecher der Rheinkirmes.