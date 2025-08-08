Mann nach Sturz bei Chilbi-Aufbau schwer verletzt

Ein 53-Jähriger hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in der Schützenmatte in Olten SO schwer verletzt: Der Mann ist bei Aufbauarbeiten eines Fahrgeschäfts aus einer Höhe von knapp zweieinhalb Metern zu Boden gestürzt.

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 53-Jähriger schwer verletzt. Die Solothurner Kantonspolizei klärt nun ab, wie es dazu kam. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls.

In der Schützenmatte und in der Altstadt findet von Freitag bis Montag die Oltner Chilbi statt. Mit ihren über 25 Bahnen und rund 140 Standplätzen gilt diese als drittgrösste Chilbi ihrer Art in der Schweiz.