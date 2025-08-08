DE
FR
Abonnieren

In Olten SO
Mann nach Sturz bei Chilbi-Aufbau schwer verletzt

Ein 53-Jähriger hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in der Schützenmatte in Olten SO schwer verletzt: Der Mann ist bei Aufbauarbeiten eines Fahrgeschäfts aus einer Höhe von knapp zweieinhalb Metern zu Boden gestürzt.
Publiziert: vor 16 Minuten
Teilen
Anhören
Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 53-Jähriger schwer verletzt. Die Solothurner Kantonspolizei klärt nun ab, wie es dazu kam. (Symbolbild)
Foto: PETER SCHNEIDER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls.

In der Schützenmatte und in der Altstadt findet von Freitag bis Montag die Oltner Chilbi statt. Mit ihren über 25 Bahnen und rund 140 Standplätzen gilt diese als drittgrösste Chilbi ihrer Art in der Schweiz.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden