Mann nach Sturz bei Chilbi-Aufbau schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls.
In der Schützenmatte und in der Altstadt findet von Freitag bis Montag die Oltner Chilbi statt. Mit ihren über 25 Bahnen und rund 140 Standplätzen gilt diese als drittgrösste Chilbi ihrer Art in der Schweiz.
