Am Freitag erlebten mehrere Besucher auf dem Albanifest in Winterthur eine Schrecksekunde. Eine Chilbi-Bahn blieb auf halber Höhe stehen. Das sagt das Organisationskomitee zum Fall.

Karussell auf Albanifest in Winterthur bleibt stecken

Motorschaden verursachte Stillstand, Sicherheitsvorkehrungen griffen einwandfrei

Sommerhitze von etwa 30 Grad könnte Ursache für Störung sein

Plötzlich ging am Freitag bei einer Bahn auf dem Albanifest in Winterthur nichts mehr. Mitten in der Luft blieb das Karussell stecken. Die Fahrgäste konnten wenig tun – hilflos warteten sie auf ihre Rettung, wie ein auf Tiktok gepostetes Video zeigt.

Heinz Stiefel, Präsident des Albanifest-Organisationskommitees, bestätigt den Vorfall auf Blick-Anfrage. Das betreffende Fahrgeschäft habe einen Motorschaden erlitten.

«Temperaturbedingtes» Problem?

Stiefel ist froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. «Die Sicherheitsvorkehrungen haben einwandfrei gegriffen», sagt er. Der Betreiber habe das Fahrgeschäft zunächst gestoppt, dann langsam nach unten gefahren und alle Insassen konnten unbeschadet aussteigen. «Es war kein Notstopp, sondern eine Vorsichtsmassnahme. Der Antrieb lief einfach nicht optimal», betont er.

Der Betreiber habe den Fahrgästen sofort weitere Chilbi-Chips als Entschädigung angeboten. Doch noch kann niemand in das Turmkarusell einsteigen. Die Suche nach der genauen Ursache für den Motorschaden läuft noch. Stiefel kann nicht ausschliessen, dass ein «temperaturbedingtes» Problem dahinter steckt. Ob die Sommerhitze in Winterthur von um die 30 Grad bei dem Vorfall wirklich eine Rolle gespielt hat, muss sich aber noch zeigen.

Die Stadtpolizei Winterthur hat Kenntnis vom Fall, war mit Stiefel in Kontakt, wie sie auf Anfrage erklärt. Ein Feuerwehreinsatz oder dergleichen ist laut dem OK-Chef aber nicht nötig gewesen.