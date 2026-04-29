«Ich nehme es Crans nicht übel – ich würde gerne wieder hinfahren»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Er wurde schwer verbrannt, lag wochenlang im Koma und musste unfassbare Schmerzen aushalten: Manfredi M.* (16) aus Rom überlebte das Inferno von Crans-Montana. Nun meldet er sich erstmals zu Wort. Im Gespräch mit der Tageszeitung «Corriere della Sera» erklärt der Jugendliche, wie er den steinigen Weg zurück ins Leben erlebte und warum er trotzdem positiv bleibt.

In der Brandnacht befand sich M. im hinteren Teil der Inferno-Bar. Plötzlich sei ein junges Mädchen, die 15-jährige Elsa R.*, zu Manfredi und seinen Freunden gerannt und habe geschrien, dass alles in Flammen stehe. Die Freunde haben versucht, sich in der glühenden Hitze in Sicherheit zu bringen. Sein bester Freund Riccardo M.* starb in den Flammen.

Der 16-Jährige erlitt schwere Verbrennungen an Rücken, Gesicht und Händen. Mitte März wurde er aus dem Spital entlassen, musste aber kurze Zeit später wieder eingeliefert werden. Der Grund: eine Verletzung an der Luftröhre, die auf einmal Probleme bereitete. «Ich konnte nicht mehr Treppen steigen, weil ich keine Luft bekam. Ich hatte die ganze Zeit ein pfeifendes Gefühl», beschreibt er. «Das war wirklich ein Schock.» Mittlerweile sei das Problem endlich gelöst und die Behandlungen konzentrierten sich auf seine Verbrennungen.

Bemerkenswert: M. verspürt keine Wut gegen das Wallis oder Crans-Montana. «Ich hege keinen Groll gegen Crans. Es wäre zu kurz gegriffen, sich nur an die Ereignisse der Silvesternacht zu erinnern. Tatsächlich gefällt es mir dort, und ich würde gerne wieder hinfahren.»

Mittlerweile geht Manfredi wieder zur Schule. Er geht auch wieder in den Ausgang. «Ich war sogar auf einer Party», erzählt er.

Zahlreiche Brandopfer kämpfen nach wie vor mit den Folgen der Silvesternacht. Die 18-jährige Roze leidet auch über 100 Tage nach der Katastrophe noch unter den traumatischen Erlebnissen. Hier liest du, wie es ihr geht.

* Namen bekannt