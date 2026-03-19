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Gondel donnert den Berg runter
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Leservideo zeigt:Hier donnert die Gondel den Berg runter

Nur einen Tag nach Gondel-Horror
In Engelberg sind fast alle Bahnen offen!

Nach dem Gondel-Absturz in Engelberg OW geht der Betrieb grösstenteils normal weiter. Diese Bahnen und Pisten sind heute offen.
Publiziert: 10:13 Uhr
|
Aktualisiert: 10:24 Uhr
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Gestern ist in Engelberg eine Gondel abgestürzt.
Foto: zVg
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Nikolina PanticProjektmanagerin

Das Titlis-Drama in Engelberg OW hinterlässt Spuren. Dennoch handelt es sich um eines der beliebtesten Skigebiete der Schweiz. Die Bergbahnen alleine beförderten im Jahr 2024/25 mehr als 1'160'000 Gäste auf den Titlis und Co. Das bedeutet der gestrige Gondelabsturz für den heutigen Betrieb.

Einen Tag nach dem Gondel-Drama scheint der reguläre Verkehr, mit Blick auf den Anlagen- und Pistenplan, nicht beeinträchtigt zu sein.

15 von 18 Bergbahnen geöffnet

Die betroffene Bahn, der Titlis Xpress Trübsee-Stand, ist weiterhin nicht in Betrieb. Daher empfiehlt der Anlageplan der Bergbahnen Reisenden, auf die Linie ll umzusteigen. Die Luftseilbahn Titlis-Stand, die in unmittelbarer Nähe liegt, ist gemäss dem Anlageplan weiterhin geöffnet. Laut dem Live-Plan sind zum aktuellen Stand 15 von insgesamt 18 Bergbahnen geöffnet.

  • Rotair Stand – Titlis
  • Gletscher Skilift
  • Titlis Xpress Engelberg – Trübsee
  • Trübsee – Stand
  • Engelberg – Gerschnialp
  • Rindertitlis – Laubersgrat
  • Trübsee Hopper
  • Trübsee – Jochpass
  • Jochstock Xpress
  • Engstlenalp – Jochpass
  • Schmugglis Winterland
  • Älplerseil Untertrübsee – Trübsee
  • Untertrübsee
  • Gerschnialplift
  • Ponylift

Diese Bahnen sind derzeit geschlossen:

  • Titlis Xpress Trübsee – Stand (nach Unglück am 18. März)
  • Ice Flyer (wegen Revision)
  • Eggenlift (keine näheren Angaben)

Der Unfall habe keinen Einfluss auf die anderen Anlagen, sagt Fabian Appenzeller, Kommunikationsverantwortlicher der Titlis Bergbahnen, auf Nachfrage von Blick. Die Untersuchungen der zuständigen Behörden indes würden weiterhin laufen, führt er weiter aus. Obwohl die die Sektion Trübsee–Stand des Titlis Xpress derzeit nicht in Betrieb ist, erfolgt der Transport auf dieser Strecke gemäss Appenzeller alternativ mit einer Luftseilbahn.

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20 von 23 Pisten geöffnet

Das gestrige Gondel-Drama hat keine schweren Auswirkungen auf die Skipisten: 20 von insgesamt 23 Pisten haben weiterhin geöffnet.

  • 1 Gletscher
  • 1a Ice Flyer
  • 1 Marco Odermatt-Piste Rotegg
  • 2 Laubersgrat - Stand
  • 2 Stand - Rindertitlis
  • 2 Rindertitlis - Trübsee
  • 3a Laubersgrat - Rindertitlis
  • 3b Laubersgrat - Rindertitlis
  • 7 Jochpass - Trübsee
  • 8 Jochpass - Trübsee
  • 9b Graustock Jochpass - Trübsee
  • 10 Jochstock - Jochpass
  • 11 Jochstock - Jochpass
  • 12 Jochpass - Engstlenalp
  • 13 Jochpass - Engstlenalp
  • 6 Talabfahrt Kanonenrohr Trübsee - Engelberg
  • 6 Kanonenrohr Trübsee - Engelberg
  • 5 Talabfahrt Standard Trübsee - Engelberg
  • 24 Untertrübsee
  • 20-23 Gerschnialp

Diese Pisten sind derzeit geschlossen:

  • 4a Erika: Laubersgrat - Rindertitlis
  • 4b Erika: Laubersgrat - Rindertitlis
  • 9a Graustock Jochpass - Trübsee

Gemäss dem Kommunikationsverantwortlichen sind alle Informationen zum aktuellen Betrieb sind auf unserer Website ersichtlich: «Die einzige Einschränkung betrifft die Sektion Trübsee–Stand des Titlis Xpress, die ausser Betrieb ist.»

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