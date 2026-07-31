Wer nach längeren Ferien zurück nach Hause kommt, sollte das Leitungswasser erstmal für längere Zeit laufen lassen. Das hat gleich mehrere gesundheitliche und hygienische Gründe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten warnen: Leitungswasser nach Ferien wegen Stagnation nicht sofort trinken

Gefahr durch Bakterien und Schwermetalle in lang stehendem Leitungswasser

Leitungen mindestens 20 Minuten durchspülen für sicheres Trinkwasser

Blick Newsdesk

Die Sommerferien sind in vollem Gange, und viele nutzen die warme Jahreszeit, um dem Alltag zu entfliehen. Doch während Sie am Strand oder in den Bergen entspannen, steht das Wasser in den Leitungen Ihres leeren Zuhauses still – und verliert dabei seine Qualität.

Experten warnen: Nach der Rückkehr aus den Ferien sollte man das Leitungswasser nicht sofort trinken, da dies gesundheitliche Risiken bergen kann. Stagnierendes Wasser in den Leitungen birgt erhebliche Gefahren.

Warum ist das Wasser nach den Ferien problematisch?

Wenn Wasser über Tage oder gar Wochen in den Leitungen bleibt, verliert es nicht nur seine Frische. «Das ist nur die Spitze des Eisbergs», erklärt Kristina Sovik, Leiterin des Wasseraufbereitungssektors, gegenüber blic.rs. Die gesundheitlichen Risiken im Detail.

Bakterienwachstum: Stagnierendes Wasser bei Raumtemperatur bietet ideale Bedingungen für Mikroorganismen wie die gefährliche Legionella-Bakterie.

Schwermetallablagerungen: Besonders in älteren Rohrsystemen kann das Wasser Metalle wie Kupfer, Blei oder Messing aus den Leitungen lösen und anreichern.

Unangenehmer Geschmack und Geruch: Sauerstoffverlust und die Ablagerung von Mineralien können dem Wasser einen muffigen Geschmack und Geruch verleihen.

Frisches Wasser in wenigen Minuten

Um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, ist es wichtig, nach der Heimkehr alle Wasserleitungen gründlich durchzuspülen. «Das Wasser, das wochenlang in den Leitungen gestanden hat, ist nicht mehr als Trinkwasser geeignet», so Sovik. Deshalb sollten alle Wasserhähne – in der Küche, im Bad und auch auf Balkon oder Terrasse – geöffnet werden. Lasst kaltes Wasser so lange laufen, bis es spürbar kalt wird. Dies zeigt, dass frisches Wasser aus dem städtischen Netz angekommen ist. Die Spülzeit variiert je nach Grösse des Rohrsystems, liegt jedoch in der Regel zwischen wenigen Minuten und maximal zwanzig Minuten.

Was tun mit dem Boiler?

Wenn der Boiler während der Abwesenheit ausgeschaltet war, ist auch hier Vorsicht geboten. Experten empfehlen, die Warmwasserleitungen vollständig zu entleeren und gegebenenfalls von Kalk- und Schmutzablagerungen zu reinigen, bevor der Boiler wieder in Betrieb genommen wird. Diese einfache Massnahme kann helfen, potenzielle Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Fazit

Damit du nach den Ferien sicher und gesund durchstarten kannst, solltest du unbedingt darauf achten, dass das Wasser aus deinen Leitungen frisch ist. Ein kurzer Kontrollgang durch dein Zuhause und gründliches Spülen der Leitungen reichen aus, um sauberes und sicheres Trinkwasser zu gewährleisten – und den Ferienmodus ohne Sorgen beizubehalten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.