«Ich betete, nicht zu sterben»

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Der 15-jährige Filippo aus Italien wurde bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana schwer verletzt. Die Hälfte seines Körpers wurde in der Silvesternacht verbrannt. Zusammen mit einer grossen Freundesgruppe wollte er in der Inferno-Bar Le Constellation den Jahreswechsel feiern. Mit «La Repubblica» spricht er über die Horrorszenen, die er vor fast zwei Monaten miterlebt hat.

Vor zwei Wochen konnte Filippo das Spital in Mailand verlassen. Die Ereignisse in der Silvesternacht haben bei ihm tiefe Spuren hinterlassen. «Ein Mädchen kam auf uns zugerannt und schrie, wir sollten abhauen», erzählt der 15-Jährige. «Die Flammen schlugen hoch und erreichten meinen Rücken. Alle rannten hinaus, doch plötzlich stand ich vor einer Masse von Leichen. Die Veranda hatte sich in eine Feuerkammer verwandelt. Augenblicklich fielen alle in Ohnmacht.»

Während des Interviews mit «La Repubblica» hält der 15-Jährige die Hose in den Händen, die er während der Brandkatastrophe getragen hat. Die Hose trage noch immer alle Spuren der Silvesternacht auf sich. «Vom Blut zum Beispiel, das aus meinen brennenden Händen sickerte. Von meinem vergeblichen Versuch, meine Hände in die Tasche zu stecken, um mein Handy zu holen und Hilfe zu rufen.» Auch schwarze, teerähnliche Flecken sind auf der Hose zu erkennen. «Es ist der giftige Schaum, der vom Dach herabregnete und an meinem Kopf klebte, der auf unseren Körpern schmolz.» Die Schaumstoffplatten an der Decke von Le Constellation waren es, die durch Wunderkerzen Feuer fingen und die Brandkatastrophe auslösten.

Filippo konnte überleben, weil er sich unter einem Tisch versteckte. «Ich betete, nicht zu sterben, während die Flammen meinen Rücken verschlangen.» Auch fast zwei Monate wird sein Leben von den Verbrennungen bestimmt. «Meine Lunge funktioniert nur noch zu 46 Prozent», erzählt er. Filippo wünscht sich jetzt vor allem eins: «Ich will Gerechtigkeit für uns alle. Denn es ist nicht normal, dass jemand mit seinen Freunden Spass hat und dann so endet wie ich. So wie ein Streichholz.»