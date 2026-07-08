Die Badi Schibelacher in Magden AG bleibt am kommenden Freitag wegen Personalmangel geschlossen. Ein kurzfristiger Ausfall macht den Betrieb während der Hitzewelle mit 33 Grad unmöglich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Badi Schibelacher in Magden bleibt am 10. Juli 2026 geschlossen

Grund ist ein plötzlicher Personalausfall bei Temperaturen von 33 Grad

Betrieb benötigt vier Angestellte, Wiedereröffnung am 11. Juli 2026 geplant

Daniel Macher Redaktor News

Mitten in der Sommerhitze müssen Badegäste in Magden AG am Freitag auf eine Abkühlung verzichten: Die Badi Schibelacher bleibt am 10. Juli 2026 den ganzen Tag geschlossen. Grund dafür ist ein kurzfristiger Personalausfall, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Nachricht kommt ausgerechnet während der zweiten Hitzewelle bei Temperaturen von rund 33 Grad. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, kann die Gemeinde den sicheren Betrieb an diesem Tag nicht gewährleisten, weil kurzfristig ein Mitarbeiter ausgefallen ist und kein Ersatz gefunden werden konnte.

Personalsuche eine Herausforderung

Es handle sich um einen Einzelfall, so die Gemeinde gegenüber der Zeitung. Der Betrieb eines Freibads sei trotz der überschaubaren Grösse anspruchsvoll: Insgesamt brauche es vier Angestellte, damit alle Vorgaben erfüllt werden könnten. Zudem müssten jederzeit zwei Personen vor Ort sein.

Dass es gerade an einem heissen Freitag zu einer Schliessung kommt, sei ärgerlich. Ein kurzfristiger Ausfall könne aber auch bei einer eingespielten Mannschaft vorkommen. Die Gemeinde habe die Bevölkerung so schnell wie möglich informiert.

Die Personalsuche bleibt für die Badi Schibelacher jedoch eine Herausforderung. Wie viele Freibäder kämpft auch Magden damit. Die Gemeinde ruft deshalb Interessierte dazu auf, ihre Bewerbungen einzureichen – auch Personen, die nicht in Magden wohnen. Weitere Schliessungen während der Sommerferien erwartet die Gemeinde derzeit nicht. Ab Samstag soll das Schwimmbad wieder wie gewohnt geöffnet sein.