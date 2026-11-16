«Wir warten, dass uns jemand rettet»: Eine Durchsage im IC1 ab Zürich sorgt online für Aufsehen. Nach der Störung bei Aarau fehlte am vergangenen Donnerstag der Lokführer vorübergehend. Die SBB haben dafür eine plausible Erklärung.

Darum gehts Eine Störung bei Aarau traf am vergangenen Donnerstag auch den IC1 ab Zürich

Der Lokführer fehlte wegen Pflichtpause, nicht aus Versehen

Nach Chaos und 50 Minuten Verspätung lobten Reisende das Personal

Marian Nadler Redaktor News

Am vergangenen Donnerstag kämpften die SBB pünktlich zum Feierabend mit einer Störung auf der Strecke Aarau – Lenzburg. Die Störung wirkte sich jedoch auch auf den Zugverkehr in anderen Kantonen aus, wie ein Instagram-Video von Content Creator Natnael zeigt. Der Titel des Clips lautet: «POV Du bisch im Zug aber de Lokführer isch vergesse gange».

Darin ist Natnael im Inneren eines Zugs zu sehen. Gerade läuft eine Durchsage. «Im Moment fehlt unser Lokführer durch die Probleme, die es im Raum Aarau gegeben hat, wurde die Ablöse nicht kommuniziert und im Moment fehlt er», schallt es aus den Lautsprechern. Ohne Lokführer könnten auch die Türen nicht freigegeben werden. «Insofern warten wir, dass uns jemand rettet. Das sollte aber bald geschehen.» Natnael muss grinsen.

Vom IC1 in den IC5 und wieder zurück

Es folgt ein Schnitt, dann entschuldigt sich das Personal in einer weiteren Durchsage für «das Comedy-Programm bei den SBB» und für die offenbar falsche Information, dass der Lokführer da sei – «eine Falschmeldung». «Wir warten immer noch auf einen Lokführer.» Zumindest seien die Türen jetzt offen, sodass die Fahrgäste auch einen anderen Weg einschlagen könnten. «Auch für mich ist das nach 17 Jahren bei den SBB etwas Neues. Man muss alles einmal erlebt haben», lautet das Fazit des SBB-Angestellten, der die Durchsage macht.

Blick hat Natnael kontaktiert. «Das war im IC1 nach Bern», erklärt der junge Mann, dem auf Instagram 17'400 Menschen folgen. Sein Video sammelte über 300'000 Aufrufe. Er berichtet über seine Odyssee: «Ich wollte eigentlich den IR55 (18:29 Uhr) von Zürich HB aus nach Biel nehmen, aber der wurde gecancelled und es wurde auf den IC1 (18:32 Uhr) verwiesen der einen ausordentlichen Halt in Olten machen würde, damit die anderen und ich auf den Anschlusszug Richtung Biel/Lausanne gehen können.»

Bloss: Der Lokführer, der den IC1 am HB Zürich übernehmen sollte, erschien nicht. Dem Personal war das offenbar nicht bewusst. Sie schlossen die Türen und machten den Zug abfahrbereit. Dann passierte lange nichts.

«Absolute Legende am Mic»

«Auf jeden Fall ging das so lange mit dem Auftreiben eines Ersatz-Lokführers, dass auf dem gegenüberliegenden Gleis, der IC5 erschien», berichtet Natnael weiter. Dieser fährt auch nach Biel – normalerweise. Natnael und viele weitere Passagiere wechselten den Zug. Just als er sich hingesetzt hatte, wurde der IC5 in der App aber als gestrichen angezeigt. Auf den Anzeigetafeln oder per Durchsage wurden die Fahrgäste laut dem Content Creator dafür aber nicht informiert. «Das war sehr chaotisch. Dann bin ich wieder rüber zum IC1, viele andere auch. Ein paar standen auch nur verwirrt dar.»

Schliesslich, mit gut 50 Minuten Verspätung setzte sich der IC1 in Bewegung. Natnael lobt das Personal an Bord. «Ich fand den Kontrolleur im IC1 super, er hat das Ganze gut gemacht, konstant Updates geliefert. Hört man auch im Video. Ich war nicht frustriert oder sonst angenervt von der Situation. Das kann mal passieren.»

Natnaels Follower teilen seine Meinung. «Der Schaffner ist aber professionell...der Vollprofi», findet ein Nutzer. «Absolute Legende am Mic», ein anderer.

Lokführer musste sich an gesetzliche Pause halten

Was sagen die SBB zum Chaos? «Am Donnerstagabend führte ein Spannungsausfall im Raum Aarau von etwa 16.40 bis 22 Uhr zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Betroffen waren zahlreiche Verbindungen auf der Ost-West-Achse, darunter auch der IC1», erklärt Mediensprecherin Carmen Hefti. «Aufgrund solcher Störungen verändern sich die ursprünglich geplanten Einsätze und Routen von vielen Mitarbeitenden und Zügen. Die Einsätze müssen innert kürzester Zeit neu organisiert und laufend an die aktuelle Betriebslage angepasst werden. Dabei sind auch gesetzliche und arbeitszeitrechtliche Vorgaben sowie die erforderlichen Qualifikationen für die jeweiligen Strecken und Zug-Typen zu berücksichtigen.»

Viele SBB-Mitarbeiter hätten mit grossem Einsatz daran gearbeitet, den Bahnbetrieb zu stabilisieren, alternative Reisemöglichkeiten zu schaffen und dabei die Reisenden möglichst rasch und zuverlässig zu informieren.

Zum IC1 teilt Hefti mit, dass der Lokführer vor der Weiterfahrt eine gesetzlich vorgeschriebene Pause habe einhalten müssen. Er war also nicht verloren gegangen. Das Unternehmen bedauert, dass es «kurzzeitig zu einem Informationsvakuum» gekommen sei und der Grund für die verzögerte Abfahrt zu Beginn nicht klar war.

«Pünktlichkeit ist uns wichtig, Sicherheit ist aber nicht verhandelbar. Deshalb stellen wir sicher, dass unser Lokpersonal auch während einer Grossstörung die notwendigen Pausen einhalten kann, um alle Reisenden sicher an ihr Ziel zu bringen», betont die SBB-Sprecherin weiter. Man bedauere die zusätzliche Wartezeit und danke den betroffenen Reisenden für ihr Verständnis und ihre Geduld.