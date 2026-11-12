Zwischen Aarau und Rupperswil ist am Donnerstagabend der Verkehr eingeschränkt. Betroffen sind auch internationale Verbindungen.

Darum gehts SBB kämpfen mit Ausfällen und Verspätungen

Auf der Strecke zwischen Aarau und Lenzburg gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr

Grund ist eine Fahrleitungsstörung

Angela Rosser Journalistin News

Pünktlich zum Feierabend kämpfen die SBB mit einer Störung. Wie es auf der Website heisst, ist die Strecke Aarau – Lenzburg eingeschränkt. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung, heisst es.

Neben dem schweizerischen Pendlerverkehr ist auch der internationale Zugverkehr davon betroffen. Die Strecke wird auch vom TGV befahren. Weiter betroffen sind der ICE, der IC3 und der IR37.

+++Update folgt+++