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Auf der Strecke Aarau-Lenzburg
Pendler müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen

Zwischen Aarau und Rupperswil ist am Donnerstagabend der Verkehr eingeschränkt. Betroffen sind auch internationale Verbindungen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Auf der Strecke Aarau – Lenzburg kommt es aktuell zu Einschränkungen.
Foto: SBB

Darum gehts

  • SBB kämpfen mit Ausfällen und Verspätungen
  • Auf der Strecke zwischen Aarau und Lenzburg gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr
  • Grund ist eine Fahrleitungsstörung
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Angela RosserJournalistin News

Pünktlich zum Feierabend kämpfen die SBB mit einer Störung. Wie es auf der Website heisst, ist die Strecke Aarau – Lenzburg eingeschränkt. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung, heisst es.

Neben dem schweizerischen Pendlerverkehr ist auch der internationale Zugverkehr davon betroffen. Die Strecke wird auch vom TGV befahren. Weiter betroffen sind der ICE, der IC3 und der IR37.

+++Update folgt+++

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