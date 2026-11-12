Darum gehts
- SBB kämpfen mit Ausfällen und Verspätungen
- Auf der Strecke zwischen Aarau und Lenzburg gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr
- Grund ist eine Fahrleitungsstörung
Angela RosserJournalistin News
Pünktlich zum Feierabend kämpfen die SBB mit einer Störung. Wie es auf der Website heisst, ist die Strecke Aarau – Lenzburg eingeschränkt. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung, heisst es.
Neben dem schweizerischen Pendlerverkehr ist auch der internationale Zugverkehr davon betroffen. Die Strecke wird auch vom TGV befahren. Weiter betroffen sind der ICE, der IC3 und der IR37.
+++Update folgt+++