Störung am Bahnhof Stadelhofen behoben

Darum gehts
- Am Montagmorgen fuhren am Bahnhof Zürich Stadelhofen wegen eines Personenunfalls keine Züge
- Die SBB meldete Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen bis etwa 11 Uhr auf mehreren Linien
- Nach Aufhebung der Störung sind laut SBB vereinzelt weitere Verspätungen und Ausfälle möglich
Daniel MacherRedaktor News
Aufatmen für Pendlerinnen und Pendler in Zürich. Die Einschränkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Zürich Stadelhofen ist aufgehoben, wie die SBB bekannt gibt.
Grund für die Störung war ein Personenunfall. Betroffen waren die S-Bahn-Linien S5, S7, S16, S20 und S23.
Laut SBB kann es vereinzelt weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.