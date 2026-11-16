Störung am Bahnhof Stadelhofen behoben

Nach einem Personenunfall am Bahnhof Zürich Stadelhofen ist die Einschränkung des Bahnverkehrs aufgehoben. Betroffen waren mehrere S-Bahn-Linien, vereinzelt kann es laut SBB weiter zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Darum gehts Am Montagmorgen fuhren am Bahnhof Zürich Stadelhofen wegen eines Personenunfalls keine Züge

Die SBB meldete Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen bis etwa 11 Uhr auf mehreren Linien

Nach Aufhebung der Störung sind laut SBB vereinzelt weitere Verspätungen und Ausfälle möglich

Daniel Macher Redaktor News

Aufatmen für Pendlerinnen und Pendler in Zürich. Die Einschränkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Zürich Stadelhofen ist aufgehoben, wie die SBB bekannt gibt.

Grund für die Störung war ein Personenunfall. Betroffen waren die S-Bahn-Linien S5, S7, S16, S20 und S23.

Laut SBB kann es vereinzelt weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.