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VA Störung Stadelhofen
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Nach Personenunfall:Noch immer sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Nach Unterbruch
Störung am Bahnhof Stadelhofen behoben

Nach einem Personenunfall am Bahnhof Zürich Stadelhofen ist die Einschränkung des Bahnverkehrs aufgehoben. Betroffen waren mehrere S-Bahn-Linien, vereinzelt kann es laut SBB weiter zu Verspätungen und Ausfällen kommen.
Publiziert: 07:45 Uhr
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Am Bahnhof Zürich Stadelhofen kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.
Foto: Ulrich Rotzinger

Darum gehts

  • Am Montagmorgen fuhren am Bahnhof Zürich Stadelhofen wegen eines Personenunfalls keine Züge
  • Die SBB meldete Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen bis etwa 11 Uhr auf mehreren Linien
  • Nach Aufhebung der Störung sind laut SBB vereinzelt weitere Verspätungen und Ausfälle möglich
Daniel Macher
Daniel MacherRedaktor News

Aufatmen für Pendlerinnen und Pendler in Zürich. Die Einschränkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Zürich Stadelhofen ist aufgehoben, wie die SBB bekannt gibt.

Grund für die Störung war ein Personenunfall. Betroffen waren die S-Bahn-Linien S5, S7, S16, S20 und S23.

Laut SBB kann es vereinzelt weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

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