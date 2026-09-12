Ein Mann wird am Freitag mit schweren Verletzungen am Bahnhof Aarburg-Oftringen AG entdeckt. Ein Rettungshelikopter fliegt ihn ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizeieinsatz am Freitagabend am Bahnhof Aarburg-Oftringen AG, Rega-Helikopter im Einsatz

Schwer verletzter Mann bei Treppenabgang gefunden, per Helikopter ins Spital gebracht

Ermittlungen laufen, Staatsanwaltschaft untersucht mögliche Fremdeinwirkung, Ursache unklar

Marian Nadler Redaktor News

Mysteriöser Polizeieinsatz am späten Freitagabend am Bahnhof Aarburg-Oftringen AG. Ein Leserreporter meldete Blick, dass kurz nach 22 Uhr ein Rega-Helikopter beim Bahnhof gelandet sei. Polizei und Rettungsdienst rückten demnach ebenfalls an. Was war passiert?

Mediensprecher Dominic Zimmerli von der Kantonspolizei Aargau erklärt auf Anfrage, was hinter dem Einsatz steckt. Kurz nach 21.30 Uhr sei eine verletzte Person am Bahnhof Aarburg-Oftringen gemeldet worden. Drittpersonen hätten diese betreut.

Was ist über den mysteriösen Vorfall bekannt?

«Der Mann befand sich im Bereich eines Treppenabgangs am Bahnhof und wies schwere Verletzungen auf», verrät Zimmerli weiter. «Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert.»

Jetzt laufen die Ermittlungen. Was genau vor Ort passiert ist und ob eine andere Person dem Mann die schweren Verletzungen zugefügt hat, ist noch unklar. «Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eröffnet», so der Kapo-Sprecher.