Darum gehts
- Peugeot überschlägt sich am A1-Anschluss Baden-West, Fahrer leicht verletzt
- Fahrer (48) war wohl eingeschlafen, Auto erlitt Totalschaden
- Kantonspolizei ordnet Blut- und Urinprobe an, Führerausweis eingezogen
Am Dienstag, um 16.20 Uhr, ist es beim A1-Anschluss Baden-West zu einem Unfall gekommen. Was passiert ist, schildert die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.
In Richtung Bern fahrend, verliess der Fahrer eines Peugeots die Autobahn. In einer Rechtskurve prallte der Wagen anschliessend gegen einige Betonelemente und wurde durch die Luft geschleudert. Der Peugeot schlug im Anschluss auf dem Grasstreifen auf und überschlug sich. Letztlich kam das Auto auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Auto total beschädigt
Bis der Rettungsdienst eintraf, kümmerten sich Ersthelfer um den Insassen im demolierten Auto. Er war bei Bewusstsein und ansprechbar. Eine Ambulanz brachte den Mann (48) danach ins nahe Kantonsspital Baden. Er hatte Glück und kam ohne schwere Verletzungen davon.
Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurden die Betonelemente sowie ein Verkehrsschild beschädigt.
Der Unfallfahrer dürfte am Steuer eingeschlafen sein. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis ab und ordnete zudem eine Blut- und Urinprobe an.