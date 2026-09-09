Ein Unfall wie man ihn sonst nur aus Hollywood-Filmen kennt: Ein Mann verlor am Dienstag bei Dättwil AG die Kontrolle über sein Auto, das daraufhin durch die Luft geschleudert wurde. Der Fahrer überlebte das Ganze mit leichten Verletzungen, das Auto ist Schrott.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peugeot überschlägt sich am A1-Anschluss Baden-West, Fahrer leicht verletzt

Fahrer (48) war wohl eingeschlafen, Auto erlitt Totalschaden

Kantonspolizei ordnet Blut- und Urinprobe an, Führerausweis eingezogen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, um 16.20 Uhr, ist es beim A1-Anschluss Baden-West zu einem Unfall gekommen. Was passiert ist, schildert die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

In Richtung Bern fahrend, verliess der Fahrer eines Peugeots die Autobahn. In einer Rechtskurve prallte der Wagen anschliessend gegen einige Betonelemente und wurde durch die Luft geschleudert. Der Peugeot schlug im Anschluss auf dem Grasstreifen auf und überschlug sich. Letztlich kam das Auto auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Auto total beschädigt

Bis der Rettungsdienst eintraf, kümmerten sich Ersthelfer um den Insassen im demolierten Auto. Er war bei Bewusstsein und ansprechbar. Eine Ambulanz brachte den Mann (48) danach ins nahe Kantonsspital Baden. Er hatte Glück und kam ohne schwere Verletzungen davon.

Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurden die Betonelemente sowie ein Verkehrsschild beschädigt.

Der Unfallfahrer dürfte am Steuer eingeschlafen sein. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis ab und ordnete zudem eine Blut- und Urinprobe an.