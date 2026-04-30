Die Blick-Community hat abgestimmt: Roger Christen serviert in seinem Restaurant Frohsinn in Seon AG das beste Cordon bleu der Deutschschweiz. Doch wer das mit Käse und Schinken gefüllte Schnitzel probieren will, braucht Geduld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Christen gewinnt mit seinem Cordon bleu den «Blick Check» im April

Restaurant Frohsinn in Seon AG serviert wöchentlich 570 Cordon bleus

Christen will bis Ende Jahr 500'000 Cordon bleus erreicht haben

Karin Frautschi Reporterin Blick

Blick-Moderator Reto Scherrer war für «Blick Check» auf der Suche nach dem besten Cordon bleu in der deutschsprachigen Schweiz – und wurde fündig! Mit Hilfe der Blick-Community kürte er den Wirt vom Restaurant Frohsinn in Seon AG, Roger Christen (63), Mitte April zum Sieger.

«In den letzten zwei Wochen ist eine grosse Welle an Sympathie und Anerkennung über mich und mein Team gerollt», sagt Roger Christen am Donnerstag zu Blick. Einige Leute hätten ihn sogar unterwegs auf der Strasse erkannt und ihm zur Auszeichnung gratuliert.

«Mein ganzes Team hat den Plausch. Alle sind stolz, einen Teil davon zu sein», sagt er. Auch seine Stammgäste freuen sich für ihn mit. Um ihrem «Cordon-Bleu-König» zu gratulieren, haben sie ausserhalb des Restaurants sogar ein Banner angebracht.

Alle wollen sein Cordon bleu

Im Restaurant mache sich die «Blick Check»-Auszeichnung ebenfalls bemerkbar. Der Andrang sei riesig, das Telefon klingle heiss. «Wir müssen viele Leute auf später vertrösten, weil so viele vorbeikommen wollen», sagt er und fügt an: «Wir könnten eine Turnhalle füllen!»

Er verkaufe nun 30 Prozent mehr Cordon bleus. «Wir servieren jetzt rund 570 Stück pro Woche», berichtet Christen stolz. Aber: «Das ist schon eine Herausforderung für mich und mein Team. Wir müssen schauen, dass es nicht zu viel wird.»

Sein Restaurant biete Platz für rund 140 Gäste und sei aktuell tagtäglich vollgefüllt – auch unter der Woche. Bis Mitte Mai sei alles ausgebucht.

4:30 Einblick in die Frohsinn-Küche: Das ist das Geheimnis des Sieger-Cordon-bleus

Eine halbe Million als Ziel

Für seinen Erfolg hat Christen aber in der Vergangenheit körperlich gelitten. «Vor zwei Jahren musste ich meinen Rücken operieren», so der 63-Jährige. «Diese ganze Holzerei geht nicht spurlos an einem vorbei.» Trotz der gestiegenen Nachfrage gehe es ihm gesundheitlich aber gut, wie er sagt.

Einzig die Schultern und die Hände seien verspannter als vorher. «Klar ist man manchmal am Anschlag. Aber mittlerweile mache ich das schon so viele Jahre, dass ich weiss, wie ich damit umgehen muss», sagt Christen. Am Montag und Dienstag habe sein Restaurant jeweils zu, dann könne er sich in Ruhe erholen.

4:30 Einblick in die Frohsinn-Küche: Das ist das Geheimnis des Sieger-Cordon-bleus

Pro Jahr verkaufe er rund 20'000 Stück Cordon bleus – und das werde auch so bleiben. «Das ist das Maximum für unseren Betrieb und unsere kleine Küche. Mehr wollen wir gar nicht, denn die Qualität muss gleich bleiben», sagt er und betont, dass auch der Spass an der Arbeit nicht vergessen gehen dürfe.

Sein persönliches Ziel – vor der Pensionierung eine halbe Million Cordon bleus zu servieren – wird er wohl noch dieses Jahr erreichen. «In rund sechs bis acht Monaten wird es soweit sein», sagt er.

Gäste brauchen viel Geduld

Die Gäste, die für sein Cordon bleu nach Seon reisen, kämen aus der ganzen Schweiz. «Auf dem Parkplatz sehe ich jeweils Kennzeichen aus Zürich, Bern oder sogar Genf», sagt der 63-Jährige.

Unter den Gästen seien aber nicht nur neue Gesichter, sondern auch viele «Wiederholungstäter», die selber neue Leute mitbringen. «Wenn ich all diese Leute im Alter zwischen 25 und 80 Jahre sehe, die für unser Cordon bleu vorbei kommen, dann weiss ich, dass ich alles richtig gemacht habe.»

Sicher ist auch, dass dem Frohsinn-Team die Arbeit nicht ausgeht. Roger Christen appelliert deshalb an die Geduld der Gäste. «Unsere Cordon bleus sind auch in einem halben Jahr noch genau gleich lecker wie heute. Wir bleiben unserem Rezept treu.»

Unter dem Motto «Von der Leserschaft gewählt – von Blick geprüft» werden auch in Zukunft Schweizer Produkte vom «Blick Check» unter die Lupe genommen.

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