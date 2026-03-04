Tausende nominieren ihre Lieblings-Cordon-bleu-Beiz

Cordon-bleu-Feinschmecker Reto Scherrer ist schon ganz nervös. Es geht schliesslich um nichts Geringeres als das beste Cordon bleu der Deutschschweiz! Nur noch wenige Stunden habt ihr Zeit, uns zu verraten, wo wir danach suchen sollen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 2000 Nominierungen für bestes Cordon bleu der Deutschschweiz gesammelt

Noch bis 5. März können Favoriten nominiert werden

Auf unserer Suche für den «Blick Check» sind wir dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz einen Bissen näher gekommen. Dank euch, Community! Bei unserem Voting habt ihr fleissig eure Restaurant-Tipps verraten – über 2000 Nominierungen sind bisher bei uns eingegangen!

Das freut unseren Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer natürlich sehr – er jauchzt und jubelt euch zu und sagt allen schonmal herzlich Danke fürs Mitmachen! Und weil es Reto und uns ein zentrales Anliegen ist, das absolut beste Cordon bleu zu küren, appelliert er eindringlich an alle, die bislang noch nicht mitgemacht haben, sich jetzt zu beteiligen.

Falls du noch nicht am Voting teilgenommen hast: Mach Reto glücklich und mach mit! Noch bis und mit 5. März nehmen wir deine Nominierung für deine liebste Cordon-bleu-Beiz entgegen. Nutze dazu das Formular weiter unten.

Aus den Nominierungen evaluieren wir die Top-5-Restaurants pro Region: Bern-Mittelland, Zentralschweiz, Nordostschweiz und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab.

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Final gegeneinander an. Unser Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Cordon bleu der Schweiz» gewinnt. Unter allen, die beim anschliessenden Voting ihre Stimme abgeben, verlosen wir 8 × 2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.

Nominiere jetzt für «Blick Check» deinen Favoriten direkt im Formular.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

