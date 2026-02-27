Was macht eigentlich das beste Cordon bleu aus? Leserinnen und Leser haben die Chance, das Cordon bleu ihres liebsten Restaurants für den «Blick Check» vorzuschlagen. Was bei der Schweizer Spezialität entscheidend ist, berichten uns viele im Detail.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leser nominieren bis 5. März das beste Cordon bleu der Schweiz

Käse und Zutaten-Verhältnis sind laut Community entscheidend für guten Geschmack

Appenzeller, Raclette, Schlossberger Käse: Beliebte Sorten für Cordon bleu War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alessandro Kälin Redaktor Community

Wir suchen das beste Cordon bleu der Schweiz! Bis zum 5. März haben unsere Leserinnen und Leser Zeit, das Cordon bleu ihres Lieblingsrestaurants für den grossen «Blick Check» zu nominieren. Gemeinsam mit unserem Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer entscheidet die Community anschliessend, wer den Titel nach Hause holt.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»

Doch was macht eigentlich ein wirklich gutes Cordon bleu aus? In zahlreichen Einsendungen beschreiben Leserinnen und Leser, was es für sie braucht, damit die Schweizer Spezialität den Titel wirklich verdient. Wir haben einen genaueren Blick riskiert.

Käse in allerlei Varianten

Für viele Leserinnen und Leser steht und fällt das Cordon Bleu mit, wer hätte es gedacht, dem Käse. Doch was einen guten Käse ausmacht, da gehen die Meinungen auseinander. Cornelia Burri beschreibt etwa: «Es braucht ordentlich Käse im Cordon bleu, aber er darf auch nicht einfach wie Wasser zerlaufen.» Christian Sturzenegger findet wiederum: «Am allerwichtigsten ist es, dass der Käse nur so fliesst!»

Die Käsesorte macht ebenfalls für viele einen entscheidenden Unterschied. Ralph Kranz hat sein Cordon Bleu gerne mit «genügend würzigem Appenzeller Käse und feinem, hinzugemischtem Schinken.» Auch Thomas Schmid hat sein Cordon bleu gerne «gefüllt mit entweder Hinterschinken oder Speck.» Er präferiert jedoch Raclettekäse. Für Felix Gutjahr schlägt nichts einen Schlossberger Käse.

Wie die Zutaten zusammenarbeiten

Andere aus der Community reizt nicht nur der Käse allein, sondern vor allem das Zusammenspiel der Zutaten. Für Simon Baumann ist klar: «Es braucht die perfekte Menge von Fleisch, Füllung und Panade. Das ist alles!» Daniel Bodmer schliesst sich an: «Ein perfekt abgestimmtes Verhältnis von Fleisch, Käse und knuspriger Kruste. Traumhaft.»

Oliver Thoenen berichtet von einem eher unkonventionellen Cordon bleu: «In meinem Lieblingsrestaurant wird es eher rollenähnlich zubereitet.» Mit dieser speziellen Technik sei die Verteilung von Käse und Fleisch einfach perfekt.

Präsentation und Ambiente sind der Schlüssel

Zum Schluss gibt es auch viele, für die das drum und dran fast genau so viel ausmacht, wie das Cordon bleu an sich. Nicht wenige nennen die Beilagen als entscheidenden Faktor. Cornelia Bebié-Kessler berichtet etwa: «Bei uns in der Beiz gibt es mindestens sechs verschiedene Gemüse und knusprige Pommes mit auf den Teller. Sehr zu empfehlen.»

Auch Erika Cavegn findet: «Man kann das beste Cordon bleu auf dem Teller haben, es ist trotzdem nur so gut wie das Gemüse und die gut gewürzten Pommes.»

Bei Daniel Oetterli wiederum steht vor allem das Esserlebnis im Vordergrund: «Nichts schlägt beim Cordon-bleu-Essen das einmalige Ambiente in einer richtigen Quartierbeiz.» Stefan Zogg kann nur beipflichten: «Eine unkomplizierte Beizatmosphäre mit freundlichem und zuvorkommendem Personal, das lässt jede Mahlzeit in Erinnerung bleiben.»

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden



