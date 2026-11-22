Eine Explosion riss am Samstagabend ein Garagentor aus der Verankerung und beschädigte mehrere Autos. Ein Mann erlitt mittelschwere Verbrennungen. Was die Explosion auslöste, untersucht die Kantonspolizei Aargau.

Darum gehts Bei einer Explosion in einer Garage im Aargau wurde am Samstagabend ein Mann mittelschwer verletzt

Die Feuerwehr löschte den Brand, der Verletzte wurde per Helikopter ins Unispital Zürich geflogen

Ein Nachbar und Augenzeuge schildert die Ereignisse

Pascal Scheiber Reporter Gesellschaft

Fadil Nivokazi (49) kommt am Samstag gegen sechs Uhr nach Hause. Seine Frau ist in der Küche. Er will ein Buch lesen, als es zwei Stockwerke unter ihm zur Explosion kommt, erzählt Nivokazi am Sonntag gegenüber Blick. «Das war ein gewaltiger Knall – wie eine Bombe!» Kurz vibriert das ganze Haus, Glasscheiben auf dem Balkon zerbersten, dann kommt es zum Brand.

«Die Flammen sah ich direkt vor meinem Fenster – es war unheimlich», so Nivokazi. Seine Frau will wissen, was passiert ist. Doch das weiss er zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht. «Ich hörte von unten eine Stimme. Es klang, als versuche jemand, zu schreien», erinnert sich Nivokazi.

Nachbar: «Das war schlimm»

Für Nivokazi klingt der schwache Schrei von unten, als brauche jemand Hilfe. Er rennt die Treppe hinunter. Nach diesem Knall, erzählt er, habe er sich auf das Schlimmste gefasst gemacht. Draussen trifft er auf seinen Nachbarn. Der Mann wohnt Tür an Tür mit ihm. «Ich habe seine verbrannten Hände und sein verbranntes Gesicht gesehen», sagt Nivokazi. «Das war schlimm.»

Zu diesem Zeitpunkt stehen bereits viele Nachbarn auf der Strasse oder auf den Balkonen. Sogar Nivokazis Cousin, der Hunderte Meter entfernt wohnt, hat die Explosion gehört. Die Nachbarn versuchen, zu helfen, doch schnell kommen die Einsatzkräfte und übernehmen.

Bei der Kantonspolizei Aargau geht der Alarm kurz nach 18.30 Uhr ein. Die Polizei, eine Ambulanz und die Feuerwehr rücken aus. Ein Mann, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Garage befindet, erleidet Brandverletzungen. Er schafft es aus eigener Kraft ins Freie. Die Feuerwehr löscht den Brand innerhalb weniger Minuten, heisst es in einer Mitteilung.

Die Rettungskräfte versorgen den Mann vor Ort. Ein Helikopter fliegt ihn mit mittelschweren Brandverletzungen ins Universitätsspital Zürich. Gegen 20 Uhr landet der Helikopter dort. Nach Informationen von Blick sollen rund 30 Prozent seiner Haut verbrannt sein.

Was in der Garage zur Explosion geführt hat, untersuchen Spezialisten der Kantonspolizei.

Gasflaschen, Billardtisch, Spraydosen

Wie heftig die Explosion und der Brand waren, zeigen die Spuren in und um die Garage am Sonntagmittag. Die Druckwelle hat das Garagentor aus der Verankerung gerissen. Mehrere Autos, die direkt davor parkiert waren, sind beschädigt.

Mittlerweile steht das Tor wieder angelehnt vor der Garage. Verbrannte Pneus, eine Kiste mit Spraydosen und ein Billardtisch liegen davor am Boden. Bis zum dritten Stock ist die Fassade schwarz vom Rauch. Auch das Innere der Garage ist verrusst, zwei ganze Gasflaschen stehen noch dort.

Zwei Stockwerke weiter oben, in der Wohnung von Fadil Nivokazi und seiner Frau, habe es noch die ganze Nacht nach Rauch gerochen. «Wir konnten nach dem Einsatz und dem Gestank nicht mehr schlafen», sagt er. Mittlerweile haben sie sich erholt und bei der Frau des Verletzten vorbeigeschaut. «Nach all diesen Bildern von gestern steht sie noch immer unter Schock – verständlich.» Gegenüber Blick wollte sich die Ehefrau des Verletzten am Sonntag nicht äussern.