Wie kann man nur? Am helllichten Tag wird Antonella T. (82) in Menziken AG bestohlen. Vier Goldringe und eine Goldkette sind weg. Dabei wollte die Rentnerin nur vom Einkaufen heimlaufen. Wie sie das erlebt hat und wie es ihr heute geht, das hat sie Blick erzählt.

Ralph Donghi Reporter News

Antonella T.* (82) sitzt daheim in ihrer Blockwohnung am Küchentisch. Ihre Finger tragen keinen Schmuck mehr. «Meine vier Goldringe sind weg», sagt die ehemalige Fabrikarbeiterin traurig zu Blick. Auch ihre goldene Halskette ist nicht mehr da. Der Grund: «Ich wurde nach dem Einkaufen von Unbekannten beklaut, als ich auf dem Heimweg war.» Sie fragt sich: «Wie kann man nur?»

Es passierte um 13.30 Uhr

Bei Antonella T. sitzt ihre Schwiegertochter. Sie übersetzt für Blick, was die Italienerin aus Menziken AG erzählt. Die Witwe und zweifache Mutter erinnert sich mit Schrecken an jenen Mittwoch vor gut zwei Wochen. «Ich war zu Fuss in der örtlichen Migros. Nach dem Einkauf machte ich mich auf den Heimweg.» Ihre Einkäufe hat sie in einer kleinen Tasche.

Die Rentnerin weiss noch genau, um welche Zeit es passiert ist. «Um 13.30 Uhr», sagt sie. Sie sei schon fast zu Hause gewesen, als plötzlich «ein dunkles Auto» hinter ihr herangefahren sei und sie angehalten habe. «Der Wagen stand so, dass ich kein Kennzeichen sehen konnte», sagt Antonella T. Was sie sieht: Am Steuer sitzt ein Mann. Doch der bleibt sitzen. Denn: Auf der Rückbank sei «eine nicht so grosse Frau» gesessen. Die sei ausgestiegen und zu ihr gekommen. «Ich dachte zuerst, dass ich sie kenne. Sie stand direkt vor mir.»

Keine Erinnerung

Was dann passiert – daran kann sich die Seniorin nicht mehr erinnern. Sie weiss nur noch: «Ich bin dann plötzlich wieder da gewesen und stand auf dem Heimweg etwas weiter weg.» Sie habe gesehen, dass sie ihr Säckli und ihre Handtasche mit dem Portemonnaie darin immer noch habe. Aber: «Die Goldringe an meinen Händen und die goldene Halskette waren weg!» Es seien ihr Ehering und der Ehering ihres 1992 verstorbenen Mannes gewesen sowie zwei weitere Goldringe. «Und die Goldkette mit dem ersten Buchstaben meines Vornamens dran, die ich von meinem Mann erhalten hatte.»

Antonella T. steht «unter Schock» und spaziert erst einmal heim. «Ich war völlig aufgelöst, setzte mich hin und musste weinen», sagt sie. Dann geht sie zu ihrer Schwiegertochter. Dort erzählt sie alles.

«Ich denke, das waren Profis»

Später macht Antonella T. mit der Hilfe ihrer Angehörigen eine Anzeige bei der Polizei. Denn der Wert ihres gestohlenen Schmuckes beträgt total 9450 Franken! Warum sie ein Blackout hatte, kann sie sich bis heute nicht erklären. «Ich denke, das waren Profis.»

«Es tut sehr weh, dass der Schmuck weg ist», sagt Antonella T. Sie habe nun immer ein mulmiges Gefühl, wenn sie ihr Daheim verlasse. Aber: «Das kann es auch nicht sein», habe sie sich gedacht. «Deshalb gehe ich weiterhin raus und einkaufen. Aber halt nicht mehr mit Goldschmuck am Körper.»

* Name geändert