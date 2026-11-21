In Menziken AG läuft am Samstagabend ein grosser Einsatz mehrerer Rettungskräfte. Ein Leser berichtet von einem lauten Knall.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Blaulicht, viele Fahrzeuge, ein grosses Gedränge. Als ein Blick-Leser am Samstagabend in Menziken AG aus dem Fenster schaut, beobachtet er ein Grosseinsatz mehrerer Rettungskräfte. «Es gab einen sehr lauten Knall und der ganze Boden hat gezittert», erklärt er.

Es soll nach einem Gasleck zu einer Explosion gekommen sein, berichtet der Leser. Das habe er von Nachbarn erfahren. Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei Aargau einen Einsatz – mehr Informationen will man in einem Communiqué geben.

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