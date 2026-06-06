Diese Lernfahrt hat sich die 19-Jährige wohl anders vorgestellt. Mit dem Vater auf dem Beifahrersitz hat sie in Unterentfelden AG das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Und zerlegte den VW an einem Firmengebäude!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine 19-jährige Lernfahrerin verursacht in Unterentfelden AG einen Unfall, VW hat Totalschaden

Sie verwechselte Brems- mit Gaspedal

Schaden über mehrere zehntausend Franken, Lernfahrausweis vorläufig entzogen

Ralph Donghi Reporter News

Der VW hat einen Totalschaden. Das Gebäude ist im Eingangsbereich stark beschädigt. Der Grund: Eine Lernfahrerin (19) hat den Wagen in Unterentfelden AG zerlegt. Neben ihr im Auto sass: ihr Vater. Sie hat ihm also den Unfall gar nicht mehr beichten müssen. Und: Man kann von Glück reden, dass bei diesem regelrechten Abflug niemand verletzt wurde.

Passiert ist der spektakuläre Unfall im Industriegebiet am Donnerstagabend, kurz nach 19.30 Uhr. Die junge Frau führte «in Begleitung ihres Vaters», wie die Kantonspolizei Aargau schreibt, eine Lernfahrt mit dem Auto durch. Sie war auf der Suhrenmattstrasse unterwegs und bog in eine Seitenstrasse ein.

Brems- und Gaspedal verwechselt

Später erzählte die 19-Jährige der Polizei, ihr sei dort ein anderes Auto entgegengekommen, das auch gehupt haben soll. Dadurch verunsichert, wollte sie bremsen, verwechselte in der Aufregung allerdings die Pedale.

Die Räder immer noch eingeschlagen, kommt der Wagen unweigerlich von der schmalen Strasse ab und knallt laut Polizei «mit grosser Wucht» gegen die Eingangstüre des angrenzenden Gewerbegebäudes.

«Ich hätte gedacht, da hat es mindestens Schwerverletzte»

Gegenüber dem Sender TeleM1 sagte der Geschäftsführer der Maurer Fahrzeugbau AG, Beat Maurer: «Also wenn ich nicht das Auto gesehen hätte und die Leute hier stehen, hätte ich gedacht, da hat es mindestens Schwerverletzte gegeben.» Er kam kurz nach dem Unfall an den Ort und hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. «Es gab ja glücklicherweise keine Verletzten, was meines Erachtens mit dem Gerüst und dem ganzen Drumherum schon fast an ein Wunder grenzt.»

Mehrere Zehntausend Franken Schaden

Tatsächlich steigen die 19-Jährige und ihr Vater unverletzt aus. «Sie kamen mit dem Schrecken davon», schreibt die Kapo Aargau. Am Auto sei allerdings Totalschaden entstanden, und auch der verglaste Eingangsbereich des Gebäudes sei verwüstet worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Franken.

Für die Lernfahrerin kommt es noch dicker: Die Polizei verzeigte sie an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Lernfahrausweis vorläufig ab. Auf Nachfrage von Blick sagt die Kapo Aargau nicht, ob das Auto auf den Vater eingelöst war.

Und was sagt die junge Frau selber zu ihrem Abflug, als Blick ihr ein paar Fragen dazu stellen möchte? Nichts. Auch ihr Vater möchte sich nicht zum Unfall äussern.